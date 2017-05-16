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Владимир Быстров: "Краснодар" мне не предложил продление контракта
Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров рассказал, что за время отпуска намерен найти себе новую команду.
"У меня травма, восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, в Питер прилечу, но, скорее всего, с "Зенитом" не сыграю. Похоже, сезон для меня завершён. Сейчас важно долечиться, рисковать смысла нет.
После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду. Предлагал ли "Краснодар" продлить соглашение? Нет. "Тосно"? Я ни с кем не контактировал, всё, что обо мне писали, - неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, "Тосно" на меня не выходил.
Не думаю ли о завершении карьеры? Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье. Поживём — увидим. Предложения есть.
Мне было комфортно в Краснодаре. Здесь я провёл отличное время: прекрасный город, великолепная погода, море рядом", - цитирует 33-летнего полузащитника "Спорт день за днем".
"У меня травма, восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, в Питер прилечу, но, скорее всего, с "Зенитом" не сыграю. Похоже, сезон для меня завершён. Сейчас важно долечиться, рисковать смысла нет.
После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду. Предлагал ли "Краснодар" продлить соглашение? Нет. "Тосно"? Я ни с кем не контактировал, всё, что обо мне писали, - неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, "Тосно" на меня не выходил.
Не думаю ли о завершении карьеры? Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье. Поживём — увидим. Предложения есть.
Мне было комфортно в Краснодаре. Здесь я провёл отличное время: прекрасный город, великолепная погода, море рядом", - цитирует 33-летнего полузащитника "Спорт день за днем".
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