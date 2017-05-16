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Владимир Быстров: "Краснодар" мне не предложил продление контракта

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров рассказал, что за время отпуска намерен найти себе новую команду.

"У меня травма, восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, в Питер прилечу, но, скорее всего, с "Зенитом" не сыграю. Похоже, сезон для меня завершён. Сейчас важно долечиться, рисковать смысла нет.

После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду. Предлагал ли "Краснодар" продлить соглашение? Нет. "Тосно"? Я ни с кем не контактировал, всё, что обо мне писали, - неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, "Тосно" на меня не выходил.

Не думаю ли о завершении карьеры? Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье. Поживём — увидим. Предложения есть.

Мне было комфортно в Краснодаре. Здесь я провёл отличное время: прекрасный город, великолепная погода, море рядом", - цитирует 33-летнего полузащитника "Спорт день за днем".
Теги: Быстров Краснодар
Сегодня, 20:21
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9
(1)
№9 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:49) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В Кайрат. Самое место.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Володя , спасибо тебе, чем смог, тем помог Краснодару..А так куда уж тебе..Краснодар омолодить надо не много..скорости совсем нет...у команды..
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Как футболист ты уже навряд ли кому нужен.
Регистрация: 26.03.2008
№6 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: tiki
умел пробежать и упасть
не, бывали и белые пятна, но толком суть его была именно в этом

Согласен, шёл бы до конца и давал бы обостряющие передачи, или бил бы по воротам, то цены бы ему не было... А так, столько важных мячей не забил... А я на него всегда надеялся,особенно в играх за сборную...
Регистрация: 22.11.2014
№5 Написал: кандид (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (3)

Кто уходил из Спартака со скандалом , ВСЕ плохо закончили карьеру: Ловчев , Сыч , Пашка ...... , жду окончания карьеры Бдзюбы .
Регистрация: 29.09.2016
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:45) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Приговор
Хоть бы перешел в Зенит.., как Шлюба, для ржача...


Они там в Зените биндеровца тимощука вернули, который на 9-е мая, когда команда на торжествах была, символику Победы не прикрепил на грудь, как остальные, а скомкал в кулаке. Мол не выбросил и не москаль одновременно. Фотографии были.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:41) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Он не нас тогда кинул. Он тогда себя кинул...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Приговор (Сегодня, 20:38) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хоть бы перешел в Зенит.., как Шлюба, для ржача...
Регистрация: 5.05.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:25) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
но если посмотреть объективно, то для флангового игрока, у которого из плюсов была только скорость - 33 это все таки возраст
умел пробежать и упасть
не, бывали и белые пятна, но толком суть его была именно в этом
а в 33 уже сложновато ему будет бегать как в молодости


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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