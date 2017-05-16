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"Монако" интересуется Луишем Нету
"Монако" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Луишу Нету, информирует Tuttomercatoweb.
Французский клуб рассматривает возможность подписания португальца уже предстоящим летом, "Зенит" же намерен сделать предложение о продлении контракта с Нету. Текущее соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2019 года.
Французский клуб рассматривает возможность подписания португальца уже предстоящим летом, "Зенит" же намерен сделать предложение о продлении контракта с Нету. Текущее соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2019 года.
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