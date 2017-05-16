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"Монако" интересуется Луишем Нету

"Монако" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Луишу Нету, информирует Tuttomercatoweb.

Французский клуб рассматривает возможность подписания португальца уже предстоящим летом, "Зенит" же намерен сделать предложение о продлении контракта с Нету. Текущее соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2019 года.
Теги: Монако Нету Зенит
Сегодня, 21:21
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№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
А на Нету свет клином не сошёлся. главное и определяющее в команде. это тренерские мозги.

не сошёлся конечно, но других то Нету! Нужен уровня Гарая монстр, да где взять то...тут с тренером непонятки, а хорошие игроки под тренера идут, под имя.
Да ладно, разберутся...вот наши хоккеисты проиграли - я расстроен


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:17) #
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online

Цитата: Prokurator
Ничего на свете лучше Нету, ничего на свете лучше Не-ету.


Плюс .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:13) #
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online

Ничего на свете лучше Нету, ничего на свете лучше Не-ету.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
останемся с Ивановичем, Новосельцевым?


Чернов хороший защитник. жаль левый. там Мимо и жирков. а по сути. потенциально. по манере игры. как Смол. Новый тренер должен найти ему место.
А на Нету свет клином не сошёлся. главное и определяющее в команде. это тренерские мозги.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
останемся с Ивановичем, Новосельцевым?

у Ростова еще много Новосельцевых,берите сразу на вес smile
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
доплатите монако еще и продайте это убожество

прежде чем продать что-то ненужное, нужно ненужное купить...
останемся с Ивановичем, Новосельцевым?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну у Монако итак оборона дырявая
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (3)

Только не надо говортить агентам , что он мячи выбивает из чужих ворот, а то сделка сорвется не дай бог.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший защитник,помню его игру с Амкаром.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
доплатите монако еще и продайте это убожество


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
а мне понравилось как он вынес гол Зенита из чужих ворот
а по факту он и Зенит то не тянет.любой ваш молодой сыграет вряд ли хуже
но это только мое мнение


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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