"Монако" интересуется Луишем Нету

"Монако" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Луишу Нету, информирует Tuttomercatoweb.



Французский клуб рассматривает возможность подписания португальца уже предстоящим летом, "Зенит" же намерен сделать предложение о продлении контракта с Нету. Текущее соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2019 года.