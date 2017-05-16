Денис Глушаков: Шишкин говорит, что рад за "Спартак" и хочет к нам

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о чем общается с защитником "Краснодара" Романом Шишкиным.



"Мы ведь кумовья. У него в этом году была непростая ситуация - переход из "Локомотива" в "Краснодар". Я переживаю за него, поддерживаю. И он постоянно звонит мне, поздравляет с успешными результатами.



Болеет за "Спартак". Говорит, что рад за меня и хочет к нам", - цитирует Глушакова официальный сайт красно-белых.