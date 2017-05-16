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Денис Глушаков: Шишкин говорит, что рад за "Спартак" и хочет к нам

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о чем общается с защитником "Краснодара" Романом Шишкиным.

"Мы ведь кумовья. У него в этом году была непростая ситуация - переход из "Локомотива" в "Краснодар". Я переживаю за него, поддерживаю. И он постоянно звонит мне, поздравляет с успешными результатами.

Болеет за "Спартак". Говорит, что рад за меня и хочет к нам", - цитирует Глушакова официальный сайт красно-белых.
Теги: Глушаков Спартак Шишкин
Сегодня, 22:06
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(1)
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov

Пусть себе хочет.
"Надежды юношей питают" (с)

это верно
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:25) #
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  •  (1)
online

Цитата: Hitman
отбривать нужно на корню чтобы иллюзий даже не возникало

А что, были какие-то предпосылки для его перехода в "Спартак"?
Не заметил.
Пусть себе хочет.
"Надежды юношей питают" (с) blush
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Да не нужно так агрессивно на Шишкина!
Это же не ЕГО ХОТЯТ, а они-с хочут!
А хотеть, как известно, не вредно!

другого он не заслужил, не своей игрой, не своим характером,отбривать нужно на корню чтобы иллюзий даже не возникало
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Глобус, сегодня по словесному поносу, у тебя лимит выбран, заткнись нафик.

Вы ж тоже безлимитный ,крайняя плоть blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Hitman
не нужен этот ленивый косипор

Цитата: ajax101
Только не Шишкин!

Да не нужно так агрессивно на Шишкина!
Это же не ЕГО ХОТЯТ, а они-с хочут!
А хотеть, как известно, не вредно! blush
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не нужен этот ленивый косипор,лучше Миранчуку звякни)
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:11) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глобус, сегодня по словесному поносу, у тебя лимит выбран, заткнись нафик.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только не Шишкин!
Эта мразь в 2007 году бессовестно сливала Федотова!
Регистрация: 14.04.2008
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