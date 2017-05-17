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Игорь Албин: строители совершили подвиг, Петербург и Россия будут гордиться стадионом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о готовности нового стадиона к Кубку Конфедераций.

"Показали журналистам, как город готовится ко 2 июня передать стадион под управление оргкомитета "Россия 2018" и ФИФА. Все могли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона и что до 02.06.2017 идут ещё работы по адаптации. Намечены мероприятия по испытанию тех отметок стадиона, где не бывал болельщик. По секторам стадиона они будут проведены до конца мая.

Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы ещё хотим проверить каждый сектор с помощью волонтёров. Самые жёсткие стандарты безопасности соблюдены при проектировании стадиона. В том числе и трагедия в Париже учтена.

Кроме того, планируется взыскать с экс-подрядчиков строительства стадиона средства за неотработанные авансы. Всего собираемся возместить около 10%. 3,6 миллиарда с "Трансстроя" и 1 миллиард за переделки. Хотим возместить 4,6 миллиарда рублей.

Решение о названии стадиона будет приниматься голосованием на референдуме. Может, назовут "Зенит", может, "Стадион имени Кирова", решит народ. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, совершили маленький, но трудовой подвиг", - написал Албин в твиттере.
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 09:45
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28
(9)
№28 Написал: Chvir Москва (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А Албина не пустят даже в ад!!!
Хотя мож купит билет.....
Регистрация: 16.07.2010
№27 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 11:12) #
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online

а кто-то нагрел лапы.
Регистрация: 6.02.2017
№26 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да перевешать вас всех ссук надо.....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№25 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да понятно все,стебется он просто над народом.
Регистрация: 3.11.2016
№24 Написал: trent (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
позорище...нечем гордится...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№23 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:53) #
  • +3
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Болельщики Зенита уже два матча "гордились" на самом стадионе,сегодня продолжат на Петровском,куда перенесли матч,наверное,от переизбытка гордящихся.
Регистрация: 20.03.2017
№22 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
".......Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд" (Салтыков-Щедрин)

Строителям конечно слава и вечная память погибшим, а вот организаторам строительства никогда не отмыться от позора и мздоимства. Недаром в народе стадион окрестили как "Позор-арена".
Регистрация: 30.11.2015
№21 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 10:49) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да у нас таких "героев" много: Сердюков с Васильевой, Улюкаев, а сколько "героев" в Англию сбежало всех и не перечислишь!
Регистрация: 21.08.2012
№20 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 10:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да неужели? Что втихаря поле Петровского на ЗА перетащили незаметно???
Тьху - ДАУН.
Регистрация: 6.11.2011
№19 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:38) #
  • +3
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Лучше бы молчал...

Такое позорище rage
Регистрация: 26.09.2015
№18 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 10:37) #
  • +1
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Заткните этого муд. наконец-то!!
Регистрация: 17.12.2015
№17 Написал: критик (Сегодня, 10:26) #
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ИГОРЬ АЛБИН: СТРОИТЕЛИ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ, ПЕТЕРБУРГ И РОССИЯ БУДУТ ГОРДИТЬСЯ СТАДИОНОМ......
настоящая фамилия этого деятеля-слюнтяев но не это главное -он просто смеется и издевается над всеми !
Регистрация: 7.03.2017
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:26) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Во мразота, он еще и гордиться этим памятников коррупции

Цитата: Gonzo111
На вилы!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№15 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:25) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
При Сталине вы бы уже совершали подвиг коллективный на Колыме,если бы не расстреляли конечно на месте за расхищение таких сумм,раньше это приравнивалось к саботажу со всеми вытекающими.


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№14 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он это серьезно?


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№13 Написал: Gonzo111 (Сегодня, 10:19) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
На вилы!
Регистрация: 22.04.2017
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:19) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Героический подвиг, может в стране теперь за воровство и бракоделие награждать будут? А что, чем больше украл, тем выше награда.
Многолетнее терпение простых болельщиков - вот подвиг.
Регистрация: 29.10.2010
№11 Написал: Close M. city (Сегодня, 10:15) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
спасибо, посмеялись


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:15) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Все равно каждый получит с полна ! Так это просто не пройдет!


Сердюков ржёт в голос.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:12) #
  • +3
  •  (7)

Все равно каждый получит с полна ! Так это просто не пройдет!
Регистрация: 27.07.2016
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Вручите этому барану Звезду Героя России....посмертно


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 10:11) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Строители то совершили подвиг,но почему то поле не выдвигается,не растет трава,видно в понедельник их мама родила и не отвечай за Россию.
Регистрация: 8.05.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:10) #
  • +6
  •  (8)
online

понятное дело, что строители за пять рублей зарплаты строили, что подвиг, строили из того мусора, что давали, так сказать, слепили из того, что было
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Lexus_50_rus МО (Сегодня, 10:06) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Тошнит уже от этих внушений Петербургу и всей России о том, что это "сооружение", с помощью которого в карманы того же Албина, Мудко и остальной придворной шушеры влились миллионы-миллиарды рублей, является чудом ХI века. Просто воротит от этого произвола............. Реальная цена данному "чуду" на миллиардов 20 меньше заявленной. Эх, золотые люди, всё о России думают пересчитывая честно спи**енное.............

Чудом XXI века конечно же
Регистрация: 17.05.2017
№4 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 10:04) #
  • +6
  •  (6)

Строители то совершили подвиг, а вы паршивые овцы все разворовали.
Регистрация: 2.03.2017
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Он из Пизы гонец


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 09:52) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы уже все гордимся этим чудом инженерной мысли!!! Зенит так тот вааще в ах#е!!!!
Название Вы вчера сами предложили...- "Корыто Арена".....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 09:48) #
  • +8
  •  (10)

Пора уже толпе петербуржцев совершить подвиг и разобрать Албина на кусочки.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
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