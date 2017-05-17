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"Томь": нет опасений, что погода как-то повлияет на задержку или отмену матча

Пресс-атташе "Томи" Олег Игрушкин рассказал о готовности к матчу 29-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов".

"Снегопад прекратился, сейчас в Томске плюсовая температура. На предматчевом совещании мы на всякий случай подготовили оранжевые мячи, но подогрев работает на полную - поле будет все-таки зеленым. Вечером ожидается порядка 5-6 градусов выше нуля.

Никаких опасений, что погодные условия как-то повлияют на задержку или отмену матча, у нас нет", - цитирует Игрушкина "Чемпионат".
Теги: Томь
Сегодня, 10:54
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