Массимо Каррера: в Ростове игроки раньше времени почувствовали себя чемпионами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему команда крупно проиграла "Ростову" в 24-м туре чемпионата России.– Не могу так сказать. В Ростове наступил тот момент, когда игроки раньше времени почувствовали себя чемпионами, и поэтому мы увидели такой результат.– Между турами было всего три дня, плюс это время вместило в себя празднование. Поэтому мне хотелось дать шанс другим футболистам, которые не имели такой возможности во время чемпионата. Понимаю критику, которая идет по поводу результатов: 1:0, 1:0, 1:0, но видел в глазах ребят желание побеждать – это то, что с самого начала хотел вложить в их головы.