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Массимо Каррера: в Ростове игроки раньше времени почувствовали себя чемпионами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему команда крупно проиграла "Ростову" в 24-м туре чемпионата России.

– "Ростов" в плане тактики стал для вас сложнейшим соперником?

– Не могу так сказать. В Ростове наступил тот момент, когда игроки раньше времени почувствовали себя чемпионами, и поэтому мы увидели такой результат.

– С чем связана большая ротация основного состава в матче в Перми?

– Между турами было всего три дня, плюс это время вместило в себя празднование. Поэтому мне хотелось дать шанс другим футболистам, которые не имели такой возможности во время чемпионата. Понимаю критику, которая идет по поводу результатов: 1:0, 1:0, 1:0, но видел в глазах ребят желание побеждать – это то, что с самого начала хотел вложить в их головы.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 13:04
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(2)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Браво, Массимо!
Браво, Тренер!


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Регистрация: 21.04.2015
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