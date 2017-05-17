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21:22
ЦСКА на выезде переиграл "Рубин" (5)
ЦСКА на выезде переиграл "Рубин" (5)
20:12
"Спартаковцы" отпразновали забитый мяч групповым поклоном "в пояс" перед болельщиками (видео) (7)
"Спартаковцы" отпразновали забитый мяч групповым поклоном "в пояс" перед болельщиками (видео) (7)
20:10
Никита Симонян: думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен (2)
Никита Симонян: думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен (2)
18:12
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
"Ростов" обыграл "Анжи" и поднялся на 4-е место
"Анжи" на своем поле уступил "Ростову" в матче 29-го тура чемпионата России.
Чемпионат России
29 тур
"Анжи" - "Ростов" 1:2
Гол: Прудников, 78 - Азмун, 61, Полоз, 64
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили (Прудников, 73), Фибель, Жиров, Хадарцев (Хубулов, 60), Гулиев, Долгов (Эззатоллахи, 68), Будковский, Яковлев
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Симич, Навас, Калачёв, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Ерохин, Девич (Полоз, 46), Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения: Байрамян, 58, Будковский, 90, Терентьев, 89
"Арсенал" - "Амкар" 0:0
"Арсенал": Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Хагуш, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Максимов, Шевченко (Расич, 69)
"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Конде, Идову, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул
Предупреждения: Милькович, 72, Костюков, 77, Григалава, 89
Чемпионат России
29 тур
"Анжи" - "Ростов" 1:2
Гол: Прудников, 78 - Азмун, 61, Полоз, 64
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили (Прудников, 73), Фибель, Жиров, Хадарцев (Хубулов, 60), Гулиев, Долгов (Эззатоллахи, 68), Будковский, Яковлев
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Симич, Навас, Калачёв, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Ерохин, Девич (Полоз, 46), Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения: Байрамян, 58, Будковский, 90, Терентьев, 89
"Арсенал" - "Амкар" 0:0
"Арсенал": Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Хагуш, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Максимов, Шевченко (Расич, 69)
"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Конде, Идову, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул
Предупреждения: Милькович, 72, Костюков, 77, Григалава, 89
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