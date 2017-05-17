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"Ростов" обыграл "Анжи" и поднялся на 4-е место

"Анжи" на своем поле уступил "Ростову" в матче 29-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

29 тур

"Анжи" - "Ростов" 1:2

Гол: Прудников, 78 - Азмун, 61, Полоз, 64

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили (Прудников, 73), Фибель, Жиров, Хадарцев (Хубулов, 60), Гулиев, Долгов (Эззатоллахи, 68), Будковский, Яковлев

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Симич, Навас, Калачёв, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Ерохин, Девич (Полоз, 46), Бухаров (Азмун, 46)

Предупреждения: Байрамян, 58, Будковский, 90, Терентьев, 89

"Арсенал" - "Амкар" 0:0

"Арсенал": Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Хагуш, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Максимов, Шевченко (Расич, 69)

"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Конде, Идову, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул

Предупреждения: Милькович, 72, Костюков, 77, Григалава, 89
Теги: Ростов Анжи
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