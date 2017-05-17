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Реализация большинства - залог успеха. ЦСКА продолжает идти впереди "Зенита"
"Рубин" ни в чем не уступал ЦСКА в первом тайме, но в самом начале второго остался в меньшинстве и не смог удержать ничью. Rusfootball.info рассказывает о том, как "армейцы" реализовали большинство и остались выше "Зенита" в турнирной таблице.
Чемпионат России
29 тур
"Рубин" – ЦСКА 0:2
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин (Сонг, 54'), Самбрано, Санчес, Камболов, Цакташ, Ткачук, М'Вила (Ахметов, 88'), Жонатас, Канунников, Рочина (Махатадзе, 64')
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Миланов, 70'), Василий Березуцкий (Дзагоев, 57'), Игнашевич, Васин, Натхо, Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Тошич, 90+1')
Удаление: Цакташ, 49'
Думаю, многие из вас помнят май прошлого года и чемпионский матч ЦСКА в Казани. В нынешнем сезоне, так уж получилось, "армейцам" вновь пришлось ехать в конце сезона в столицу Татарстана. Награда на кону в этот раз была поскромнее, но оттого не менее желанная. Все-таки для клуба с приставкой "топ" стратегически важно играть именно в Лиге Чемпионов, а не в Лиге Европы. Для еще одного шага на пути к цели Гончаренко не стал прибегать к возможным перестановкам с возвращением в основу Дзагоева или Ионова и выставил привычный для последних туров состав.
"Рубин" никакого турнирной мотивации не имел, но для главного тренера казанской команды сегодняшний вечер был одним из тех, когда можно было убедить руководство в необходимости продолжения трудовых отношений с ним. Никто не спорит, что "казанцы" провалили нынешний сезон. Место в так называемой второй восьмерке кажется слишком низким для клуба, имеющем в своем распоряжении большой бюджет, кучу легионеров и высокооплачиваемым наставником. Подняться выше, конечно, было уже невозможно, но шанс порадовать болельщиков хорошей игрой у "Рубина" был.
И можно сказать, что в первом тайме ему это удалось. По крайней мере, созданные хозяевами моменты были слегка интереснее гостевых. Особой активностью отличался Жонатас, который вернулся в стартовый состав, отправив на скамейку запасных Жемалетдинова. На счету бразильского форварда три хороших удара, как минимум один из которых мог завершиться голом, если бы они были чуть сильнее и чуть точнее.
У ЦСКА заметнее других был свой бразилец. Витиньо также имел несколько неплохих возможностей забить, проявлял свои технику и мастерство, но всякий раз чего-то ему не хватало. Глядишь, был бы он лучшим бомбардиром, если бы был более успешен в реализации. В целом же "армейцы" полагались на забросы в штрафную и на дальние удары. Иной раз Рыжикову приходилось крайне не просто, он даже выпускал мячи из рук и не мог надежно зафиксировать сильные выстрелы соперника. Но до фатальной ошибки до перерыва дело не дошло, и команды ушли в раздевалки при достаточно закономерной нулевой ничье.
Случилась же эта самая ошибка на первых минутах второго тайма. Цакташ в подкате сзади засадил по ноге Березуцкого и получил прямую красную карточку от арбитра встречи Михаила Вилкова. Спорить здесь абсолютно бессмысленно - Мийо сыграл опасно и грубо. Более того, его действие привело к тому, что Вася был вынужден покинуть поле и замениться на Дзагоева. Конечно, после такого начала вторая половина матча была обречена пройти в попытках одних реализовать преимущество и в попытках других удержать ничью.
По большому счету, в игре ЦСКА ничего не поменялось. "Армейцы" продолжали упирать на навесы, которые приносили мало пользы. И в этой связи не совсем понятно, зачем Хави Грасия решил заменить Кузьмина. Капитан ушел с поля через несколько минут после удаления Цакташа, вместо него вышел Сонг, который занял позицию в опорной зоне, а на левый фланг защиты опустился Канунников. Могу ошибаться, но по-моему даже Рыжиков в момент передачи ему капитанской повязки спросил у Кузьмина, зачем тренер решился на такой шаг. Надеюсь, коллеги в Казани спросят у Сергея, о чем был тот короткий диалог.
Собственно говоря, именно эту перестановку можно считать провалом. Вы спросите почему? Ответ очень прост. Ведь именно Сонг зачем-то в нескольких метрах от границы своей штрафной по самому центру уронил Витиньо на 72-й минуте. С этого штрафного бразильский форвард умело забил гол в правый от вратаря угол и, по сути, предрешил исход встречи. У "Рубина" не осталось сил и не нашлось резервов, чтобы отыграться.
Более того, в концовке ЦСКА имел шанс забить еще несколько голов. Чего только стоит двойной момент у Чалова и Дзагоева. Наверно, Алан и сам не понимает, как он не попал по пустым воротам в том эпизоде. Впрочем, свой мяч 10-й номер "армейцев" забил. Случилось это уже в добавленное к матчу время. После голевой передачи Витиньо Алан остался один на дальней штанге и спокойно расстрелял Рыжикова. Таким образом, подопечные Гончаренко, не имея большого преимущества, смогли оформить достаточно уверенную по счету победу и не дали "Зениту" обойти себя в борьбе за Лигу Чемпионов.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
29 тур
"Рубин" – ЦСКА 0:2
Голы: Витиньо, 72', Дзагоев, 90+3'
"Рубин": Рыжиков, Кузьмин (Сонг, 54'), Самбрано, Санчес, Камболов, Цакташ, Ткачук, М'Вила (Ахметов, 88'), Жонатас, Канунников, Рочина (Махатадзе, 64')
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Миланов, 70'), Василий Березуцкий (Дзагоев, 57'), Игнашевич, Васин, Натхо, Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Тошич, 90+1')
Удаление: Цакташ, 49'
Думаю, многие из вас помнят май прошлого года и чемпионский матч ЦСКА в Казани. В нынешнем сезоне, так уж получилось, "армейцам" вновь пришлось ехать в конце сезона в столицу Татарстана. Награда на кону в этот раз была поскромнее, но оттого не менее желанная. Все-таки для клуба с приставкой "топ" стратегически важно играть именно в Лиге Чемпионов, а не в Лиге Европы. Для еще одного шага на пути к цели Гончаренко не стал прибегать к возможным перестановкам с возвращением в основу Дзагоева или Ионова и выставил привычный для последних туров состав.
"Рубин" никакого турнирной мотивации не имел, но для главного тренера казанской команды сегодняшний вечер был одним из тех, когда можно было убедить руководство в необходимости продолжения трудовых отношений с ним. Никто не спорит, что "казанцы" провалили нынешний сезон. Место в так называемой второй восьмерке кажется слишком низким для клуба, имеющем в своем распоряжении большой бюджет, кучу легионеров и высокооплачиваемым наставником. Подняться выше, конечно, было уже невозможно, но шанс порадовать болельщиков хорошей игрой у "Рубина" был.
И можно сказать, что в первом тайме ему это удалось. По крайней мере, созданные хозяевами моменты были слегка интереснее гостевых. Особой активностью отличался Жонатас, который вернулся в стартовый состав, отправив на скамейку запасных Жемалетдинова. На счету бразильского форварда три хороших удара, как минимум один из которых мог завершиться голом, если бы они были чуть сильнее и чуть точнее.
У ЦСКА заметнее других был свой бразилец. Витиньо также имел несколько неплохих возможностей забить, проявлял свои технику и мастерство, но всякий раз чего-то ему не хватало. Глядишь, был бы он лучшим бомбардиром, если бы был более успешен в реализации. В целом же "армейцы" полагались на забросы в штрафную и на дальние удары. Иной раз Рыжикову приходилось крайне не просто, он даже выпускал мячи из рук и не мог надежно зафиксировать сильные выстрелы соперника. Но до фатальной ошибки до перерыва дело не дошло, и команды ушли в раздевалки при достаточно закономерной нулевой ничье.
Случилась же эта самая ошибка на первых минутах второго тайма. Цакташ в подкате сзади засадил по ноге Березуцкого и получил прямую красную карточку от арбитра встречи Михаила Вилкова. Спорить здесь абсолютно бессмысленно - Мийо сыграл опасно и грубо. Более того, его действие привело к тому, что Вася был вынужден покинуть поле и замениться на Дзагоева. Конечно, после такого начала вторая половина матча была обречена пройти в попытках одних реализовать преимущество и в попытках других удержать ничью.
По большому счету, в игре ЦСКА ничего не поменялось. "Армейцы" продолжали упирать на навесы, которые приносили мало пользы. И в этой связи не совсем понятно, зачем Хави Грасия решил заменить Кузьмина. Капитан ушел с поля через несколько минут после удаления Цакташа, вместо него вышел Сонг, который занял позицию в опорной зоне, а на левый фланг защиты опустился Канунников. Могу ошибаться, но по-моему даже Рыжиков в момент передачи ему капитанской повязки спросил у Кузьмина, зачем тренер решился на такой шаг. Надеюсь, коллеги в Казани спросят у Сергея, о чем был тот короткий диалог.
Собственно говоря, именно эту перестановку можно считать провалом. Вы спросите почему? Ответ очень прост. Ведь именно Сонг зачем-то в нескольких метрах от границы своей штрафной по самому центру уронил Витиньо на 72-й минуте. С этого штрафного бразильский форвард умело забил гол в правый от вратаря угол и, по сути, предрешил исход встречи. У "Рубина" не осталось сил и не нашлось резервов, чтобы отыграться.
Более того, в концовке ЦСКА имел шанс забить еще несколько голов. Чего только стоит двойной момент у Чалова и Дзагоева. Наверно, Алан и сам не понимает, как он не попал по пустым воротам в том эпизоде. Впрочем, свой мяч 10-й номер "армейцев" забил. Случилось это уже в добавленное к матчу время. После голевой передачи Витиньо Алан остался один на дальней штанге и спокойно расстрелял Рыжикова. Таким образом, подопечные Гончаренко, не имея большого преимущества, смогли оформить достаточно уверенную по счету победу и не дали "Зениту" обойти себя в борьбе за Лигу Чемпионов.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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