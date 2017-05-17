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Виталий Мутко - Кутепову: не гуляй давай, в сборную тебе ещё

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко зашел в раздевалку "Спартака" после матча с "Тереком".

"Хотел вам кубок вручить, но что-то не получается", — сказал Мутко.

После этого он с иронией обратился к защитнику "Спартака" Илье Кутепову: "Не гуляй давай, в сборную тебе ещё"
Теги: Мутко Кутепов Спартак
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:11) #
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"Хотел вам кубок вручить, но что-то не получается", — сказал Мутко.

Я аж заплакал от огорчения, что ТАКОЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ И ГРАЖДАНИНИЩЕ "Спартаку" кубок не вручит! laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
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