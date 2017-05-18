Роман Зобнин: друзья, мы сделали это. "Спартак" - чемпион!

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился эмоциями после победы в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги над "Тереком" (3:0)."Друзья, мы сделали это!!! Спасибо за поддержку!!! "Спартак" - чемпион!!! - написал Зобнин в своём "Инстаграме".