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Роман Зобнин: друзья, мы сделали это. "Спартак" - чемпион!

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился эмоциями после победы в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги над "Тереком" (3:0).

"Друзья, мы сделали это!!! Спасибо за поддержку!!! "Спартак" - чемпион!!! - написал Зобнин в своём "Инстаграме".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 06:13
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№9 Написал: AnK. (Сегодня, 07:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи тебе!
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 07:55) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Всего за 3 ляма получили обалденного игрока, бойца и человека. трансфер феноменальный


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: AnK. (Сегодня, 07:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодчуга,Зобнин!
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 07:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: raiskayumov
Лучший игрок чемпа!!!!!

Без - вопросов. Такого игрока в Спартаке за последние 20 лет - не было. Трудяга, скромняга. Никогда не ноет , не наезжает. Молча делает свою работу : за себя и за того парня , кто - обрезал и не добежал... И - впереди и - в защите... Неужели у нас в России есть - Игроки? Да - Зобнин....
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: Faraon13 (Сегодня, 07:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: raiskayumov
Лучший игрок чемпа!!!!!

Луший это Дзюбо

главное что бы это лучшее из Зенита не продали,тогда у Спартака одним конкурентом меньше станет.
Регистрация: 25.04.2017
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 06:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raiskayumov
Лучший игрок чемпа!!!!!

Луший это Дзюбо
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 06:34) #
  • +1
  •  (1)
online

Спартак нынешний трудно представить без Зобнина.
Регистрация: 3.04.2013
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 06:34) #
  • +1
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Как же все таки повезло Спартаку, что подписали этого парня.
Жемчужина Спартака!!!
Если продолжит в том же духе, то с него должен вырасти большой мастер.
Еще сезон на таком уровне, и боюсь через годик он будет рваться в Европу.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 06:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучший игрок чемпа!!!!!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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