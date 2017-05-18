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Криштиану Роналду: признаюсь, немного берег себя для концовки сезона

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что бережет себя для решающей концовки сезона.

"Победу всегда одерживаешь на финальной стадии. Я подошел к делу очень хорошо с помощью нашего тренера и партнеров по команде. Я немного берег себя, чтобы в концовке сезона быть в надлежащем состоянии.

Ведь все решается в этих последних турах. Я играю достойно и помогаю команде голами", - цитирует Роналду "Газета.ru" со ссылкой на AS.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 10:59
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