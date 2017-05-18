Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Лунев из-за травмы выбыл на одну неделю

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев выбыл из-за травмы на одну неделю, передает "СпортFM".

В матче премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0) футболист получил повреждение боковой коллатеральной связки.
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 12:51
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Саня1589
даст бог к КК будет здоров.

Не дай Бог ему там играть и испортить себе карьеру - там пусть играет Лодыгин, что бы все игроки были одного уровня
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (3)
online

даст бог к КК будет здоров.
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
здоровья!
Регистрация: 20.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.