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Источник: территория стадиона "Крестовский" может превратиться в болото

Представители одной из компаний-подрядчиков обнаружили, что их предшественники очень сильно сэкономили на подготовке почвы.

Спецслужбы Петербурга организовали проверку по заявлению представителей компании ООО "Леокам". Те попросили проверить закупки застройщиков и ответственных за работу по укреплению территории вокруг "Зенит-арены".

Как рассказал представитель компании "Леокам", они получили два заказа на благоустройство: первый - по прилегающей к стадиону территории, второй - по отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа, строители поняли, что есть одна важная проблема: прежние застройщики недосыпали на площадку около 600 тысяч кубов песка — это примерно 20 тысяч самосвалов.

- Также отсутствовали щебёночные сваи и береговое укрепление, - рассказал представитель компании Станислав Шайдуров. - Песок был использован ещё не того качества, которое требовалось по документам. Это всё ведёт к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото.

Данными об этом нарушении застройщики поделились не только с Федеральной службой безопасности, но и с чиновниками. Реакция последних вылилась в проблемы для жалующихся. Вначале застройщики лишились заказа на благоустройство этой территории, а второй заказ в итоге выполнили за свой счёт.

— Свои работы мы выполнили, но с нами до сих пор не рассчитались, — продолжает Шайдуров. — Заказчики так и не предоставили сметы. Получается, что все работы — отделку фасадов, павильонов, парковок — мы выполнили за свои деньги. Это около 300 миллионов рублей.

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Теги: Крестовский
Сегодня, 15:59
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№35 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:12) #
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online

Цитата: dimon_1973
вот! этим всё своё рас***яство и надо объяснять!


Дорогой друг из вражеского лагеря. Мы средние русские. В средне-русско полосе на половину земного глобуса размахнулись, а вы евреи где и насколько? Кот просто для сведенья.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№34 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Отъебись

Ладно, кот. Зачем столько нервов?
Цитата: yuri
кот отлично знает русский язык

это уже все поняли....нет? smile
Цитата: yuri
Ошибка вкралась.

вот! этим всё своё рас***яство и надо объяснять!
Регистрация: 8.02.2011
№33 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:54) #
  • +1
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online

Цитата: dimon_1973
таварисч так бы не написал...

Отъебись, кот отлично знает русский язык, в отличие от евреев. Ошибка вкралась.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№32 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
.в славном городе Ленинграде жили прекрасные люди..они работали, строили , играли в футбол...никого не покупали..и никого не ПРОДАВЛИ..воевали...построили Петровича, где до сих пор играет Зенит и будет играть Тосно..

и откуда взялись воры и глоры..?..Бандитский Питербурххх однако.

а это уже от ельцина пошло воровство,во времена СССР за такое откровенное сразу бы лоб зеленкой пометили и в расход без суда и следствия
Регистрация: 3.02.2011
№31 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Опять за рыбу деньги, наостазвиздили


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№30 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:48) #
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Цитата: Саня1589
херн бы я туда сунулся работать, только по предоплате...

Хyй ты получил бы серьезный заказ в этом случае.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№29 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
кот достаточно начитанный

непохоже...
Цитата: yuri
товарищь

таварисч так бы не написал...
Цитата: yuri
Все мы смертны.

Эт точно!.... smile
Регистрация: 8.02.2011
№28 Написал: нетрал (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (1)
online

сказки для бедных... там уже метро прокапали ...источник го...ще! любой может ляпнуть а дураки подхватят..
Регистрация: 26.04.2017
№27 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: dimon_1973
Кот, это шутка была? Накаркаешь ведь....

кот достаточно начитанный товарищ. Это была аллегория, мистер. Все мы смертны.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№26 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (1)

херн бы я туда сунулся работать, только по предоплате...
Регистрация: 27.01.2017
№25 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
На наших костях

Кот, это шутка была? Накаркаешь ведь....
Регистрация: 8.02.2011
№24 Написал: Primus Москва (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да неужели? И почему никто не удивлен!? smile
А тем временем предприимчивое Тосно застолбило за собой Петровский smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№23 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
.в славном городе Ленинграде жили прекрасные люди..они работали, строили , играли в футбол...никого не покупали..и никого не ПРОДАВЛИ..воевали...построили Петровича, где до сих пор играет Зенит и будет играть Тосно..

и откуда взялись воры и глоры..?..Бандитский Питербурххх однако.
Регистрация: 6.09.2013
№22 Написал: Викторис (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это уже не смешно.
Регистрация: 8.04.2017
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: ajax101
Цитата: yuri
Опять грязквый вброс, не трудно догадаться откуда ветер дует. Куй вам по всей роже мясные. У нас будет прекраснейший стадион. А у вас еврейская мыльница.


Да не будет у вас ничего... кроме болота

На наших костях воскреснет Зенит, а вы еврею поклонились, золотому тельцу. Так не можно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№20 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: voldemar

Ну да,а еще и с полем проблемы,ох и гордиться же некий Алабин.Где прокуроры.?

Албин снова фаимлию поменяет и обнаружится в новом регионе. Проходили уже.
В девичестве (или как там у них это называется?) он был Слюняевым и разваливал костромскую область.


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
когда ездишь по дорогам и каждый раз со снегом вместе куда-то уходит и асфальт

А в Мурманске объездная таки есть...до сих пор...странно, да?
Регистрация: 8.02.2011
№18 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько можно уже мусолить тему с этим стадионом? Админы, завязывайте!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№17 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ахренеть....
Если правда,- расстрелять этих м.. всех. В шоке.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№16 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:30) #
  • +3
  •  (3)

я так понимаю у нас везде так строят. Во всяком случае, когда ездишь по дорогам и каждый раз со снегом вместе куда-то уходит и асфальт


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:26) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Опять грязквый вброс, не трудно догадаться откуда ветер дует. Куй вам по всей роже мясные. У нас будет прекраснейший стадион. А у вас еврейская мыльница.


Да не будет у вас ничего... кроме болота
Регистрация: 14.04.2008
№14 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
одна важная проблема

Эт да....По честному надо бы расстрелять чудаков ....сот, но нет на это ни закона, ни силы власти.
Регистрация: 8.02.2011
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:24) #
  • -3
  •  (9)
online

Опять грязквый вброс, не трудно догадаться откуда ветер дует. Куй вам по всей роже мясные. У нас будет прекраснейший стадион. А у вас еврейская мыльница.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Источник: территория стадиона "Крестовский" может превратиться в болото[b][/b]


Тоже мне новость.
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
25/03/2016

Благоустраивать намыв у «Зенит-арены» за 1,8 млрд будет московская[u][/u] «Леокам»

Фирма «Леокам» стала победителем конкурса комитета по строительству на благоустройство территории вокруг строящейся станции «Новокрестовская» рядом со строящимся стадионом на Крестовском острове. Она получит за работы 1,8 млрд рублей.
Фирма «Леокам», по данным базы СПАРК, принадлежит Левону Гарибяну. Генеральный директор – Гарибян Оганес Левонович/ В прошлом году она же получила контракт комитета по строительству на строительство продолжения Союзного проспекта и инженерную подготовку квартала на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай. Стоимость работ составила почти миллиард рублей. Больше, по данным СПАРКа, в активе компании крупных госзаказов нет.
У «Леокама» в Петербурге нет ресурсов, вероятно, все работы будут выполнять субподрядчики, полагает владелец дорожно-строительной компании. Скорее всего, работы уйдут на субподряд по цене ниже стоимости генподряда, считает другой участник рынка


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№10 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: scorpion 69
более фамилия тут фигурирует


А у него имя не легитимное? Был у меня один приятель, Сергей Серазиддинов, уверял что русский он - пробы ставить негде. Я, татарин, так и не сумел его переубедить.

Потом, в тексте явно указаны цифры и предметы. Они явно взяты не с потолка - "Песок был использован ещё не того качества, которое требовалось по документам." Документы все же есть какие-то.
Регистрация: 3.06.2014
№9 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
недосыпали на площадку около 600 тысяч кубов песка — это примерно 20 тысяч самосвалов.

Ну да,а еще и с полем проблемы,ох и гордиться же некий Алабин.Где прокуроры.?
Регистрация: 8.05.2017
№8 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посмешище чумазое.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 16:11) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даешь болотным болотный стадион!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: scorpion 69
а откуда этот источник взял то данные ему что лично докладывают? тем более фамилия тут фигурирует чернозадого,а они любят стоить тяп-ляп


да новость про существующие только на бумаге сваи уже довольно старая и при нее уже все писали
Регистрация: 20.04.2016
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