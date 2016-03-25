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Источник: территория стадиона "Крестовский" может превратиться в болото
Представители одной из компаний-подрядчиков обнаружили, что их предшественники очень сильно сэкономили на подготовке почвы.
Спецслужбы Петербурга организовали проверку по заявлению представителей компании ООО "Леокам". Те попросили проверить закупки застройщиков и ответственных за работу по укреплению территории вокруг "Зенит-арены".
Как рассказал представитель компании "Леокам", они получили два заказа на благоустройство: первый - по прилегающей к стадиону территории, второй - по отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа, строители поняли, что есть одна важная проблема: прежние застройщики недосыпали на площадку около 600 тысяч кубов песка — это примерно 20 тысяч самосвалов.
- Также отсутствовали щебёночные сваи и береговое укрепление, - рассказал представитель компании Станислав Шайдуров. - Песок был использован ещё не того качества, которое требовалось по документам. Это всё ведёт к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото.
Данными об этом нарушении застройщики поделились не только с Федеральной службой безопасности, но и с чиновниками. Реакция последних вылилась в проблемы для жалующихся. Вначале застройщики лишились заказа на благоустройство этой территории, а второй заказ в итоге выполнили за свой счёт.
— Свои работы мы выполнили, но с нами до сих пор не рассчитались, — продолжает Шайдуров. — Заказчики так и не предоставили сметы. Получается, что все работы — отделку фасадов, павильонов, парковок — мы выполнили за свои деньги. Это около 300 миллионов рублей.
Лайф
Спецслужбы Петербурга организовали проверку по заявлению представителей компании ООО "Леокам". Те попросили проверить закупки застройщиков и ответственных за работу по укреплению территории вокруг "Зенит-арены".
Как рассказал представитель компании "Леокам", они получили два заказа на благоустройство: первый - по прилегающей к стадиону территории, второй - по отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа, строители поняли, что есть одна важная проблема: прежние застройщики недосыпали на площадку около 600 тысяч кубов песка — это примерно 20 тысяч самосвалов.
- Также отсутствовали щебёночные сваи и береговое укрепление, - рассказал представитель компании Станислав Шайдуров. - Песок был использован ещё не того качества, которое требовалось по документам. Это всё ведёт к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото.
Данными об этом нарушении застройщики поделились не только с Федеральной службой безопасности, но и с чиновниками. Реакция последних вылилась в проблемы для жалующихся. Вначале застройщики лишились заказа на благоустройство этой территории, а второй заказ в итоге выполнили за свой счёт.
— Свои работы мы выполнили, но с нами до сих пор не рассчитались, — продолжает Шайдуров. — Заказчики так и не предоставили сметы. Получается, что все работы — отделку фасадов, павильонов, парковок — мы выполнили за свои деньги. Это около 300 миллионов рублей.
Лайф
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