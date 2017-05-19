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Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с "Лас-Пальмасом"

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Кевин-Принс Боатенг подписал с клубом новое соглашение, сообщает официальный сайт испанской команды.

Новый контракт рассчитан до лета 2020 года.

Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с "Лас-Пальмасом"
Теги: Боатенг Лас-Пальмас
Сегодня, 04:53
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