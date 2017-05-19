Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко подвел итоги церемонии вручения красно-белым чемпионского кубка после матча премьер-лиги с "Тереком" (3:0)."Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с победой в игре с "Тереком" и долгожданным чемпионством. На "Открытие Арене" был незабываемый вечер – полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перформанс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками.При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки. Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки.Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий.Мы уверены, что к матчам Кубка Конфедераций поле "Открытие Арены" будет в оптимальных игровых кондициях. Очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов", - сказал Атаманенко.