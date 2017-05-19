Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко подвел итоги церемонии вручения красно-белым чемпионского кубка после матча премьер-лиги с "Тереком" (3:0).

"Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с победой в игре с "Тереком" и долгожданным чемпионством. На "Открытие Арене" был незабываемый вечер – полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перформанс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками.

При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки. Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки.

Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий.

Мы уверены, что к матчам Кубка Конфедераций поле "Открытие Арены" будет в оптимальных игровых кондициях. Очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов", - сказал Атаманенко.

ТАСС
Теги: Спартак Открытие-Арена
Сегодня, 09:58
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: grisha (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Катрапс
Расстрелял бы тех кто сделал ТАКОЕ, за ТАКИЕ деньги!

Валька стакан аж подпрыгнула и обосралась от смеха
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миха Ковалёв
зато у бомжей во время игры трава отрывается


Позорище, на самом деле, на всю страну. Расстрелял бы тех кто сделал ТАКОЕ, за ТАКИЕ деньги!
Регистрация: 27.04.2009
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
стадион для Спартака с душой строили, не то что Унитаз-арену в Питере!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 10:04) #
  • +1
  •  (3)

зато у бомжей во время игры трава отрывается
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.