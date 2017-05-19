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Сергей Юран: сколько игр против середняков "Зенит" упустил? Это тоже Мутко дал указание?

Бывший тренер "Спартака" Сергей Юран прокомментировал выступление "Зенита" в текущем сезоне.

– Кто больше заслуживает второго места – ЦСКА или "Зенит"?

– На мой взгляд, ЦСКА. Армейцы выглядят стабильнее, эффективнее. Да, есть определенные финансовые сложности, глубина составе меньше, чем у "Зенита". Но, несмотря на смену тренера по ходу сезона, видно, что есть желание, самоотдача. И нет равнодушных.

А у "Зенита", особенно после зимней паузы, равнодушные есть. Просматриваются внутренние проблемы, возможно, имеется конфликт между игроками и тренером. Потому что бьются только отдельные футболисты – например, Дзюба, Данни. Но эти ребята просто по характеру такие – не любят проигрывать. А некоторым, кажется, все равно – выиграли или проиграли. Нет у "Зенита" коллектива. Особенно это стало бросаться в глаза после вылета из Лиги Европы.

– Как отнеслись к словам Луческу о том, что Мутко после игры со "Спартаком" в Петербурге будто подал судьям знак?

– На мой взгляд, это бред. Что значит "дал знак против "Зенита"? Президент РФС просто высказал мнение по тому матчу. Если честно, в этих словах Луческу мне видится беспомощность. Уже не знает, чем оправдаться. А нужно в себе поискать ответы.

Сколько игр против средних команд "Зенит" в этом сезоне упустил! Это что – тоже Мутко дал такое указание? – цитирует Юрана "Советский спорт".
Теги: Юран Зенит
Сегодня, 10:13
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13
(2)
№13 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:28) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Avtokrat
А куда делся червь? Не может придумать очередную гадость? Сволочь.

Недостойны
Регистрация: 17.05.2017
№12 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:15) #
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  •  (4)

А куда делся червь? Не может придумать очередную гадость? Сволочь.
Регистрация: 26.05.2012
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 11:09) #
  • -2
  •  (4)

как его друзья в хохляндии нас,россиян, поганят ...так этот здесь пакостит...
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 11:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сергей Юран: сколько игр против середняков "Зенит" упустил? Это тоже Мутко дал указание?
Вопрос на вопрос- а как же с мнимым админресурсом,про который кричат все кому не лень? Который, надо же, не помог в играх с середняками, какая жалость. А это минимум 15 очков(Тереку-6, Анжи-4, Амкару-3, Уфе-2).
Регистрация: 13.11.2009
№9 Написал: Primus Москва (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Странные дела творятся, товарищи. Чемпионство потерял ЦСКА, а основной гундёж от Зенита исходит smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№8 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 11:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»

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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:51) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи должны Мутко сказать спасибо,что чуть их приподнял из говна в своё время.Методы его руководства были не соасем джентльментскими,ну да ладно.Хотя отголоски помогли бомжам набрать лишний десять судейских очков.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:42) #
  • -1
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Цитата: Батька
не умеют ребята достойно проигрыват

Дурачек. Зенит столько проигрывал, что этим к\б клоунам и не снилось.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:40) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
Юран прав. Конечно ЦСКА. В Зените раздрай отсюда и провалы
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:32) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
да, цЫган жидко обосрался и расплакался, что все теперь в этом виноваты )))
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:19) #
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  •  (13)

Приятно вдвойне чемпионство Спартака и такой срач, плач, стон в Зените ))) не умеют ребята достойно проигрывать laughing

пусть еще про судей напишут, а то что то мало стало этого ))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 10:17) #
  • +2
  •  (10)
online

Да не надо слушать этого Луческу не потянул он чемпионат России,вот теперь срывается,видимо чувствует чтои скоро его попросят.
Регистрация: 3.02.2015
№1 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:15) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цыган есть цыган, у них в крови плакать и клянчить..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
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