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Сергей Юран: сколько игр против середняков "Зенит" упустил? Это тоже Мутко дал указание?
Бывший тренер "Спартака" Сергей Юран прокомментировал выступление "Зенита" в текущем сезоне.
– Кто больше заслуживает второго места – ЦСКА или "Зенит"?
– На мой взгляд, ЦСКА. Армейцы выглядят стабильнее, эффективнее. Да, есть определенные финансовые сложности, глубина составе меньше, чем у "Зенита". Но, несмотря на смену тренера по ходу сезона, видно, что есть желание, самоотдача. И нет равнодушных.
А у "Зенита", особенно после зимней паузы, равнодушные есть. Просматриваются внутренние проблемы, возможно, имеется конфликт между игроками и тренером. Потому что бьются только отдельные футболисты – например, Дзюба, Данни. Но эти ребята просто по характеру такие – не любят проигрывать. А некоторым, кажется, все равно – выиграли или проиграли. Нет у "Зенита" коллектива. Особенно это стало бросаться в глаза после вылета из Лиги Европы.
– Как отнеслись к словам Луческу о том, что Мутко после игры со "Спартаком" в Петербурге будто подал судьям знак?
– На мой взгляд, это бред. Что значит "дал знак против "Зенита"? Президент РФС просто высказал мнение по тому матчу. Если честно, в этих словах Луческу мне видится беспомощность. Уже не знает, чем оправдаться. А нужно в себе поискать ответы.
Сколько игр против средних команд "Зенит" в этом сезоне упустил! Это что – тоже Мутко дал такое указание? – цитирует Юрана "Советский спорт".
– Кто больше заслуживает второго места – ЦСКА или "Зенит"?
– На мой взгляд, ЦСКА. Армейцы выглядят стабильнее, эффективнее. Да, есть определенные финансовые сложности, глубина составе меньше, чем у "Зенита". Но, несмотря на смену тренера по ходу сезона, видно, что есть желание, самоотдача. И нет равнодушных.
А у "Зенита", особенно после зимней паузы, равнодушные есть. Просматриваются внутренние проблемы, возможно, имеется конфликт между игроками и тренером. Потому что бьются только отдельные футболисты – например, Дзюба, Данни. Но эти ребята просто по характеру такие – не любят проигрывать. А некоторым, кажется, все равно – выиграли или проиграли. Нет у "Зенита" коллектива. Особенно это стало бросаться в глаза после вылета из Лиги Европы.
– Как отнеслись к словам Луческу о том, что Мутко после игры со "Спартаком" в Петербурге будто подал судьям знак?
– На мой взгляд, это бред. Что значит "дал знак против "Зенита"? Президент РФС просто высказал мнение по тому матчу. Если честно, в этих словах Луческу мне видится беспомощность. Уже не знает, чем оправдаться. А нужно в себе поискать ответы.
Сколько игр против средних команд "Зенит" в этом сезоне упустил! Это что – тоже Мутко дал такое указание? – цитирует Юрана "Советский спорт".
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