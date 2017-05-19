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Андер Эррера признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера получил приз лучшему игроку манкунианцев в уходящем сезоне.

В голосовании на официальном сайте футболист занял первое место, опередив защитника Антонио Валенсию.

Лучший голеодор "МЮ" в текущем сезоне форвард Златан Ибрагимович остался третьим.
Теги: Эррера Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:35
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