Игроки "Урала" сыграли в квадрат на крыше небоскреба (видео)

На вертолетную площадку бизнес центра "Высоцкий" поднялись четыре футболиста "Урала": нападающий Владимир Ильин, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков и вратарь команды Андрей Тимофеев. На высоте 188 метров футболисты сыграли в популярную дворовую игру "Квадрат".Эта акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков "Урала" — "Квадратфест" — первый в России фестиваль по игре в "Квадрат"."Квадратфест" пройдет 3 июня на территории исторического сквера Екатеринбурга, в рамках общегородского мероприятия.