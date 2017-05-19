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Игроки "Урала" сыграли в квадрат на крыше небоскреба (видео)

На вертолетную площадку бизнес центра "Высоцкий" поднялись четыре футболиста "Урала": нападающий Владимир Ильин, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков и вратарь команды Андрей Тимофеев. На высоте 188 метров футболисты сыграли в популярную дворовую игру "Квадрат".

Эта акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков "Урала" — "Квадратфест" — первый в России фестиваль по игре в "Квадрат".

"Квадратфест" пройдет 3 июня на территории исторического сквера Екатеринбурга, в рамках общегородского мероприятия.



ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 14:43
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