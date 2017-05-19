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Стивен Джеррард: хочу поздравить тебя с завершением карьеры, Хаби Алонсо

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил полузащитника "Баварии" Хаби Алонсо с завершением карьеры.

"Хочу поздравить тебя с завершением карьеры. Ты выдавал самые лучшие передачи из тех, с кем когда-либо я играл. Я уверен, что все твои награды принадлежат тебе по праву. Когда ты ушёл из "Ливерпуля" - ты разбил моё сердце, но мы всегда будем рады видеть тебя здесь", - цитирует Джеррарда Daily Mirror.
Теги: Джеррард Алонсо
Вчера, 23:41
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