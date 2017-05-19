Стивен Джеррард: хочу поздравить тебя с завершением карьеры, Хаби Алонсо

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поздравил полузащитника "Баварии" Хаби Алонсо с завершением карьеры."Хочу поздравить тебя с завершением карьеры. Ты выдавал самые лучшие передачи из тех, с кем когда-либо я играл. Я уверен, что все твои награды принадлежат тебе по праву. Когда ты ушёл из "Ливерпуля" - ты разбил моё сердце, но мы всегда будем рады видеть тебя здесь", - цитирует Джеррарда Daily Mirror.