Антонио Конте хочет перевезти в Лондон свою семью

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что ему непросто было вдали от семьи, но в следующем сезоне жена и дочь приедут к нему в Лондон."Этот сезон был нелегким для меня с семейной точки зрения. Жена решила остаться в Италии, чтобы дочь закончила школу.Но во время моего следующего сезона в "Челси" семья намерена перебраться в Лондон, для дочери это будет интересная возможность пожить в новой стране и поучиться в зарубежной школе", - цитирует Конте ESPN FC.