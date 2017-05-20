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Антонио Конте хочет перевезти в Лондон свою семью

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что ему непросто было вдали от семьи, но в следующем сезоне жена и дочь приедут к нему в Лондон.

"Этот сезон был нелегким для меня с семейной точки зрения. Жена решила остаться в Италии, чтобы дочь закончила школу.

Но во время моего следующего сезона в "Челси" семья намерена перебраться в Лондон, для дочери это будет интересная возможность пожить в новой стране и поучиться в зарубежной школе", - цитирует Конте ESPN FC.
Теги: Конте Челси
Сегодня, 11:19
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(0)
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:42) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Аналогично и с Массимо.

Причем,его жена не понимает,что его семью здесь облизывать будут,а в Лондоне всем пох


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:37) #
  • +1
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online

Цитата: dimon_1973
зачем вообще такого рода новости?

Неявная инфа: Конте не был уверен, не попрут ли его после первого сезона.
Аналогично и с Массимо.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Я не против. blush

зы: зачем вообще такого рода новости?
Регистрация: 8.02.2011
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