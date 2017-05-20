Адам Лаллана: я уверен, что "Ливерпуль" способен завоёвывать кубки

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана подчеркнул, что рассчитывает выигрывать трофеи со своей нынешней командой."Я хочу выигрывать трофеи здесь. Я уверен, что "Ливерпуль" способен завоёвывать кубки. И возвращение в Лигу чемпионов должно послужить сигналом того, что мы движемся в правильном направлении. Это был хороший сезон, но мы должны одержать победу в последнем матче, и я уверен, что мы сделаем это", - цитирует футболиста ВВС.