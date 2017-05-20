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21:54
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
Андрей Талалаев: хотел бы поздравить "СКА-Хабаровск" с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи
19:33
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
Хосеп Гвардиола: не думаю, что внедрение дисквалификации футболистов за симуляцию необходимо (2)
18:22
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
Алексей Поддубский: если после финального свистка футболисты уходят с поля, а им кричат, что они молодцы, то это лучший показатель (1)
"Тосно"обыграл "Химки" и завершил сезон ФНЛ на втором месте
"Тосно" в гостях обыграл "Химки" в матче 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ФНЛ
38 тур
"Химки" - "Тосно" 1:3
Гол: Гащенков, 64 - Альшин, 25, 81, Заболотный, 39
"Химки": Цицилин, Заика, Малания, Лапин (Горячев, 85), Шумских, Петрусев (Алиев, 60), Тюнин, Гащенков, Казаев, Кузьмичев (Катовеч, 72), Дворников (Пичугин, 46)
"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Никитин (Гарбуз, 64), Буйволов, Палиенко, Мухаметшин Рустем, Богаев (Аравин, 70), Альшин (Кутьин, 86), Кашчелан, Заболотный, Марков (Миевски, 54)
Предупреждения: Гащенков, 34, Кашчелан, 34, Петрусев, 38, Никитин, 45, Дугалич, 77, Тюнин, 90+2
ФНЛ
38 тур
"Химки" - "Тосно" 1:3
Гол: Гащенков, 64 - Альшин, 25, 81, Заболотный, 39
"Химки": Цицилин, Заика, Малания, Лапин (Горячев, 85), Шумских, Петрусев (Алиев, 60), Тюнин, Гащенков, Казаев, Кузьмичев (Катовеч, 72), Дворников (Пичугин, 46)
"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Никитин (Гарбуз, 64), Буйволов, Палиенко, Мухаметшин Рустем, Богаев (Аравин, 70), Альшин (Кутьин, 86), Кашчелан, Заболотный, Марков (Миевски, 54)
Предупреждения: Гащенков, 34, Кашчелан, 34, Петрусев, 38, Никитин, 45, Дугалич, 77, Тюнин, 90+2
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