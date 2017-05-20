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"Тосно"обыграл "Химки" и завершил сезон ФНЛ на втором месте

"Тосно" в гостях обыграл "Химки" в матче 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

ФНЛ

38 тур

"Химки" - "Тосно" 1:3

Гол: Гащенков, 64 - Альшин, 25, 81, Заболотный, 39

"Химки": Цицилин, Заика, Малания, Лапин (Горячев, 85), Шумских, Петрусев (Алиев, 60), Тюнин, Гащенков, Казаев, Кузьмичев (Катовеч, 72), Дворников (Пичугин, 46)

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Никитин (Гарбуз, 64), Буйволов, Палиенко, Мухаметшин Рустем, Богаев (Аравин, 70), Альшин (Кутьин, 86), Кашчелан, Заболотный, Марков (Миевски, 54)

Предупреждения: Гащенков, 34, Кашчелан, 34, Петрусев, 38, Никитин, 45, Дугалич, 77, Тюнин, 90+2
Теги: Тосно Химки
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