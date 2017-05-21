Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" сыграет в красной форме, "Арсенал" - в чёрной

"Спартак" сыграет в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" в 30-м туре в красной форме, сообщает официальный твиттер москвичей.

Туляки сыграют в черных футболках и шортах.
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 11:43
Напечатать
7
(4)
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Похороны


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Смотрящий
Вот:

Благодарю. blush
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
А мне в кайф этот матч. Буду искать трансляцию в инете.

Цитата: syamtomov
Тоже самое.



Вот:


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Игорь Владимирович
Хотя, если Спартак выставит резервистов, то лучше посмотрю Локо - Зенит.

Так у нас и резервисты нормально так пылят.
Конечно это не основа ( с Амкаром запасники паршивенько играли), но посмотреть всё равно хочется: всё таки последний матч этого чемпионата!
Надеюсь, что "Спартак" не испортит впечатление от себя самого.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Игорь Владимирович
Хотя, если Спартак выставит резервистов

А мне интереснее на резервистов посмотреть.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (2)

"Спартак" сыграет в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" в 30-м туре в красной форме

А если бы в той, в которой на награждение вышли после матча с "Тереком", было бы вообще здорово! blush

Цитата: Игорь Владимирович
Буду искать трансляцию в инете.

Тоже самое.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 12:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Матч и Наш футбол решили, что болельщикам интереснее возня за вторую лигочемпионскую путевку.
А мне в кайф этот матч. Буду искать трансляцию в инете.

Хотя, если Спартак выставит резервистов, то лучше посмотрю Локо - Зенит.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.