"Спартак" сыграет в красной форме, "Арсенал" - в чёрной

"Спартак" сыграет в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" в 30-м туре в красной форме, сообщает официальный твиттер москвичей.Туляки сыграют в черных футболках и шортах.