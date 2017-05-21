Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
ЦСКА разгромил "Анжи" и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
В заключительном туре чемпионата России ЦСКА на своем поле разгромил "Анжи".
Чемпионат России
30 тур
ЦСКА - "Анжи" 4:0
Гол: Игнашевич, 16, Витиньо, 24, 37, Чалов, 48
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 59), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 70).
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Паршивлюк, Гулиев (Эззатоллахи, 49), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 74), Долгов.
Предупреждение: Гулиев, 30, Вернблум, 33
Чемпионат России
30 тур
ЦСКА - "Анжи" 4:0
Гол: Игнашевич, 16, Витиньо, 24, 37, Чалов, 48
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 59), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 70).
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Паршивлюк, Гулиев (Эззатоллахи, 49), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 74), Долгов.
Предупреждение: Гулиев, 30, Вернблум, 33
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.