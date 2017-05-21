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ЦСКА разгромил "Анжи" и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА на своем поле разгромил "Анжи".

Чемпионат России

30 тур

ЦСКА - "Анжи" 4:0

Гол: Игнашевич, 16, Витиньо, 24, 37, Чалов, 48

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 59), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 70).

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Паршивлюк, Гулиев (Эззатоллахи, 49), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 74), Долгов.

Предупреждение: Гулиев, 30, Вернблум, 33
Сегодня, 16:57
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5
(1)
№5 Написал: Terror Against Terror (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уверенная игра и победа. Теперь бы еще усилиться к ЛЧ, но это похоже на утопию.
Регистрация: 18.11.2016
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
Цитата: sanyapytilin
Молодцы! С победой и с ЛЧ!


не пройдете две стадии квалификации

Ага, иди поешь тульских пряников.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:00) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: sanyapytilin
Молодцы! С победой и с ЛЧ!


не пройдете две стадии квалификации
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: следующий (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Челси»
Гончаренко молодец, из таких проблем с составом, смог добиться хорошего результата.
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы! С победой и с ЛЧ!
Регистрация: 6.01.2006
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