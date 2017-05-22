Клаудио Маркизио: я не смог сдержать слез

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио прокомментировал победу своей команды в итальянском первенстве."Я не смог сдержать слез. В прошлом году я не присутствовал. А это чемпионство стало шестым по счету. Каждое новое чемпионство имеет важное значение. Мы празднуем, как в первый раз", - написал игрок в инстаграме.