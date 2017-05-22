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ЦСКА ушел в отпуск до 14 июня

После матча заключительного тура премьер-лиги футболисты ЦСКА ушли в отпуск.

"Команда в неполном составе соберется 14 июня. Игроки, которые вызваны в свои сборные на товарищеские матчи и на Кубок Конфедерации, получат по возвращении из национальных команд несколько дней отдыха, а затем приступят к работе на сборах", - сообщается на официальном сайте.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:55
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