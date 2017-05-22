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Средняя посещаемость премьер-лиги - 11 415 болельщиков

Матчи чемпионата России-2016/17 посетили 2 739 507 болельщиков.

На каждой игре в среднем присутствовали 11 415 человек. Оба показателя – лучшие за два последних розыгрыша премьер-лиги.

В прошлом сезоне эти показатели составили 2 650 424 и 11 043 соответственно, а в позапрошлом – 2 437 341 и 10 156.

Чемпионат
Сегодня, 12:31
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№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну на следующий год ещё больше должно быть! Всё таки у Краснодара заполняемость приличная и с начала сезона будет. Армейцы надеюсь начнут собирать, ну и Зенит, страшно говорить, достроит наконец то...
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
За счет Спартака выехали. Теперь будут рапортовать за популяризацию футбола, мол программы РФС в действии и пр.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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