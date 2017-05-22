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Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность

Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность Бывший нападающий «Динамо» и «Кубани» Олег Терехин поделился с Rusfootball.info мнением о прошедших играх в чемпионате России.

- Наверное, самые неожиданный результат - поражение "Спартака"?

- Да нет. Самый неожиданный в матче "Оренбург" - "Ростов". Было понятно насчет "Спартака". Люди уже отметили и приехали просто поиграть, не напрягаться.

- Это вообще правильно или не слишком большая проблема?

- Ну они уже чемпионы, что их осуждать. Ждали 16 лет. В головах был отпуск, награждение. Результат был прогнозируем, что Тула не проиграет. Но они еще и выиграли.

- Андрей Червиченко считает, что результат был предсказываемым.

- Ну ясное дело. У Тулы шансы были на победу. А "Спартак" уже в отпуске, чего про них говорить. А вот "Ростов" с "Оренбургом" это неожиданно.

- Что случилось с "Ростовом"? У команды финишная прямая, вроде все получалось...

- Ну матч изначально должен быть непростым. Бились-бились, но "Оренбург" забил, а "Ростов" - нет.

- "Зенит" два года без Лиги чемпионов - в чем причина, где ошибка?

- Они в этом году не угадали с тренером. Совсем плохо играют при Луческу. Не знаю, что будет дальше.

- Есть смысл уже менять тренера?

- Не знаю. Игроков они брали, которых они брали, из Самары, - это, при всем уважении, не уровень "Зенита".

- Возвращение "Динамо" в Премьер-лигу. Что думаете, в каком состоянии команда?

- Им надо усиливать состав, взять игроков хороших. На следующий год чемпионат будет посильнее, чем сейчас. "Локомотив", "Динамо" будут конкурировать. Хороший будет чемпионат.

- А игра "Локомотива" с "Зенитом" вам понравилась?

- "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность. В соперниках был "Урал", остальные вылетели. Ничего особенно не поменялось. Нужно им игроков брать и в следующем сезоне и "Локо", и "Динамо" включатся в борьбу за еврокубки.

- Следующий чемпионат будет более интересным?

- Да, конечно. Уверен. "Локо", "Динамо", "Спартак", ЦСКА... Много будет команд, которые будут претендовать на высокие места. Тот же "Краснодар".

- Как оцените сезон для "Краснодара"?

- Как обычно - каждый год Лига Европы. Как и должно быть. Четвертое-пятое места - ни выше, ни ниже.

- Было третье еще...

- Ну было. В основном всегда четвертое-пятое. Лига Европы - уровень "Краснодара", пока не выше. На следующий сезон тоже будут усиления, наверняка тренер придет другой. Мне так кажется, но могу ошибаться. "Краснодару" пора и за Лигу чемпионство побороться с таким-то стадионом.

Rusfootball.info
Теги: Терехин Зенит Луческу Спартак Локомотив Динамо
Сегодня, 16:51
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(1)
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Олег Терехин: На следующий сезон тоже будут усиления, наверняка тренер придет другой. Мне так кажется, но могу ошибаться. "Краснодару" пора и за Лигу чемпионство побороться с таким-то стадионом.
stuck_out_tongue_winking_eye Терехин очень редко ошибается в прогнозах.Это не какой-то там флюгер - пустомеля Ловчев. Так,что ждем нового тренера. Шалимов-это не тренер,он даже с женщинами ничего не показал.Пропиаренная пустышка.одним словом.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 17:34) #
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Когда смотришь Локомотив, такое впечатление, что где-то они недотренировались.Из игроков прошлого приходит на память Валентин Бубукин, вот трудяга на поле был великий. До него ни один не дотягивает. А Тарасову подрасти технически и научиться забивать голы головой пи его росте.
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:11) #
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online

Динамо только из пердива вышло, а уже говорит про борьбу за еврокубки...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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