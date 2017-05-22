Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:51
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (3)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (3)
11:18
Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить (24)
Сергей Герасимец: непопадание "Зенита" в Лигу чемпионов - это катастрофа, кто-то должен за это ответить (24)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность
Бывший нападающий «Динамо» и «Кубани» Олег Терехин поделился с Rusfootball.info мнением о прошедших играх в чемпионате России.
- Наверное, самые неожиданный результат - поражение "Спартака"?
- Да нет. Самый неожиданный в матче "Оренбург" - "Ростов". Было понятно насчет "Спартака". Люди уже отметили и приехали просто поиграть, не напрягаться.
- Это вообще правильно или не слишком большая проблема?
- Ну они уже чемпионы, что их осуждать. Ждали 16 лет. В головах был отпуск, награждение. Результат был прогнозируем, что Тула не проиграет. Но они еще и выиграли.
- Андрей Червиченко считает, что результат был предсказываемым.
- Ну ясное дело. У Тулы шансы были на победу. А "Спартак" уже в отпуске, чего про них говорить. А вот "Ростов" с "Оренбургом" это неожиданно.
- Что случилось с "Ростовом"? У команды финишная прямая, вроде все получалось...
- Ну матч изначально должен быть непростым. Бились-бились, но "Оренбург" забил, а "Ростов" - нет.
- "Зенит" два года без Лиги чемпионов - в чем причина, где ошибка?
- Они в этом году не угадали с тренером. Совсем плохо играют при Луческу. Не знаю, что будет дальше.
- Есть смысл уже менять тренера?
- Не знаю. Игроков они брали, которых они брали, из Самары, - это, при всем уважении, не уровень "Зенита".
- Возвращение "Динамо" в Премьер-лигу. Что думаете, в каком состоянии команда?
- Им надо усиливать состав, взять игроков хороших. На следующий год чемпионат будет посильнее, чем сейчас. "Локомотив", "Динамо" будут конкурировать. Хороший будет чемпионат.
- А игра "Локомотива" с "Зенитом" вам понравилась?
- "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность. В соперниках был "Урал", остальные вылетели. Ничего особенно не поменялось. Нужно им игроков брать и в следующем сезоне и "Локо", и "Динамо" включатся в борьбу за еврокубки.
- Следующий чемпионат будет более интересным?
- Да, конечно. Уверен. "Локо", "Динамо", "Спартак", ЦСКА... Много будет команд, которые будут претендовать на высокие места. Тот же "Краснодар".
- Как оцените сезон для "Краснодара"?
- Как обычно - каждый год Лига Европы. Как и должно быть. Четвертое-пятое места - ни выше, ни ниже.
- Было третье еще...
- Ну было. В основном всегда четвертое-пятое. Лига Европы - уровень "Краснодара", пока не выше. На следующий сезон тоже будут усиления, наверняка тренер придет другой. Мне так кажется, но могу ошибаться. "Краснодару" пора и за Лигу чемпионство побороться с таким-то стадионом.
Rusfootball.info
- Наверное, самые неожиданный результат - поражение "Спартака"?
- Да нет. Самый неожиданный в матче "Оренбург" - "Ростов". Было понятно насчет "Спартака". Люди уже отметили и приехали просто поиграть, не напрягаться.
- Это вообще правильно или не слишком большая проблема?
- Ну они уже чемпионы, что их осуждать. Ждали 16 лет. В головах был отпуск, награждение. Результат был прогнозируем, что Тула не проиграет. Но они еще и выиграли.
- Андрей Червиченко считает, что результат был предсказываемым.
- Ну ясное дело. У Тулы шансы были на победу. А "Спартак" уже в отпуске, чего про них говорить. А вот "Ростов" с "Оренбургом" это неожиданно.
- Что случилось с "Ростовом"? У команды финишная прямая, вроде все получалось...
- Ну матч изначально должен быть непростым. Бились-бились, но "Оренбург" забил, а "Ростов" - нет.
- "Зенит" два года без Лиги чемпионов - в чем причина, где ошибка?
- Они в этом году не угадали с тренером. Совсем плохо играют при Луческу. Не знаю, что будет дальше.
- Есть смысл уже менять тренера?
- Не знаю. Игроков они брали, которых они брали, из Самары, - это, при всем уважении, не уровень "Зенита".
- Возвращение "Динамо" в Премьер-лигу. Что думаете, в каком состоянии команда?
- Им надо усиливать состав, взять игроков хороших. На следующий год чемпионат будет посильнее, чем сейчас. "Локомотив", "Динамо" будут конкурировать. Хороший будет чемпионат.
- А игра "Локомотива" с "Зенитом" вам понравилась?
- "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность. В соперниках был "Урал", остальные вылетели. Ничего особенно не поменялось. Нужно им игроков брать и в следующем сезоне и "Локо", и "Динамо" включатся в борьбу за еврокубки.
- Следующий чемпионат будет более интересным?
- Да, конечно. Уверен. "Локо", "Динамо", "Спартак", ЦСКА... Много будет команд, которые будут претендовать на высокие места. Тот же "Краснодар".
- Как оцените сезон для "Краснодара"?
- Как обычно - каждый год Лига Европы. Как и должно быть. Четвертое-пятое места - ни выше, ни ниже.
- Было третье еще...
- Ну было. В основном всегда четвертое-пятое. Лига Европы - уровень "Краснодара", пока не выше. На следующий сезон тоже будут усиления, наверняка тренер придет другой. Мне так кажется, но могу ошибаться. "Краснодару" пора и за Лигу чемпионство побороться с таким-то стадионом.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.