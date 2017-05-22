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Сергей Родионов: конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть "Спартак" с вершины

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвёл итоги сезона и рассказал о задачах клуба на будущее.

"Я поздравляю всех поклонников красно-белых. Будет сложно отстоять титул. Всегда сложнее отстоять, чем завоевать, но мы будем стараться. Думаю, конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть нас с этой вершины, но мы будем биться.

Цель у нас — всегда двигаться вперёд. Громогласных заявлений делать не буду, потому что шаг за шагом команда строится. Я считаю, что мы по-прежнему строимся. Важно то, что есть коллектив. На его базе можно планировать дальнейшие хорошие выступления.

Нам предстоят выступления в трёх турнирах. В Лиге чемпионов хотим выступить достойно, и есть у нас время для того, чтобы укрепиться. Детали, конечно, говорить не буду. Трансферная политика требует тишины", — передает слова Родионова "Чемпионат.com".
Теги: Родионов Спартак
Сегодня, 20:51
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20
(3)
№20 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: vlees1
Да в след сезон кабинет заработает на полную:)

Лимита-тивный ты наш.
Ты и в этом сезоне в каждом матче ныл, как ссаная дырка про "кабинет, Газпром и судейство".
В итоге вы чемпионы, и ошибки судейство допускало в вашу пользу. А мы с админресурсом даже в ЛЧ не попали! Совпадение? Не думаю!
И сейчас ты, хуже сра-ной бабы, ноешь раньше времени! Пора сопли уже намотать на кулак, ты мужик или баба?!
И запомни! Нету тех времен 90-х, нету тех "кабинетов", которые вешали Вам медаль, за медалью.

Бомжи, если бы вас не тащили за уши, то ваше место - в середине таблицы. 25 результативная ошибка, повлиявшая на результат матча , произошла в матче с Локо : первый гол из офсайда. Набери в Яндексе желательно сейчас : " Можно ли говорить об офсайдах синита на Матч ТВ ?" ... И посмотри внимательно, на очередной ваш гол, из офсайда и почему комментаторы - Погорелов с Шмурновым видят офсайд и боятся говорить по нарушение правил синитом, на вашем карманом ТВ... Позорники ...
Регистрация: 10.01.2014
№19 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Цитата: zen-it
А мы с админресурсом даже в ЛЧ не попали! Совпадение? Не думаю!

кто виноват что вы и с деньгами стадион не можете построить,тренера найти и селекцию качественную провести,вы только ныть и бабушек разорять научились...

Стадион строит госу-во. А не Зенит и ГАЗпром.
Тренер да, лоханулись, но только с этим. Селекция это последний год нету качественных игроков. А перед этим Халк, Витсель, Гарай, Гарсия, Кришито, Шатов. Дальше продолжать?! А кто у Вас из игрок хорошего уровня кроме Промеса был приобретен и заиграл сразу?
Бабушек и народ, разоряет не Зенит а те твари которые правят нашей странлй и приближенные к госу-ву. Это и к Вашему Лукойлу относится. Читать такой детский лепет даже не охота.
Регистрация: 5.04.2017
№18 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
уже соломку стелить начали?
Регистрация: 18.03.2017
№17 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Marlboro,
постараемся постараемся......
Регистрация: 16.05.2011
№16 Написал: anonymous (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (3)
online

новый черед 16 летнего антиспартакоского заговора начинается!
Регистрация: 8.01.2017
№15 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:33) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: holod
и не сомневайтесь...сбросим в следующем году..хватит с вас и одного раза....15 лет подождете следующего.....

Штаааа? ???))))

Болеет за:
Локомотив


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№14 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 21:29) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: holod
и не сомневайтесь...сбросим в следующем году..хватит с вас и одного раза....15 лет подождете следующего...

Спасибо посмешил,для начала Уфу хоть сбросьте.
Регистрация: 8.05.2017
№13 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: zen-it
А мы с админресурсом даже в ЛЧ не попали! Совпадение? Не думаю!

кто виноват что вы и с деньгами стадион не можете построить,тренера найти и селекцию качественную провести,вы только ныть и бабушек разорять научились...
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тем интереснее и зрелищнее будет чемпионат!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
ошибки судейство допускало в вашу пользу

В вашу пользу ошибок результативных было в разы больше, только почему-то вам это не помогло


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: holod
сбросим в следующем году

Цитата: holod
Болеет за:«Локомотив»

laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Да в след сезон кабинет заработает на полную:)

поплачь)
– Следующий сезон будет сложный с точки зрения организации, иногда придется проводить по три матча за неделю, прямо как в Англии, это ведь период перед чемпионатом мира, такие сезоны всегда сложные. Плюс нужно помнить еще о Кубке страны, хочется, чтобы его финальный матч завершал сезон, а не был в середине. (с) Мутко
Регистрация: 20.07.2009
№8 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: holod
.сбросим в следующем году.

Уфу сначала обойдите,сбросят они joy
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ой ,я вас умоляю))

где эти конкуренты-то? relaxed

вынесем калек в одну калитку,ёпта)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: holod
сбросим в следующем году..

это вы то, лохомоты?!
не смеши laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Да в след сезон кабинет заработает на полную:)

Лимита-тивный ты наш.
Ты и в этом сезоне в каждом матче ныл, как ссаная дырка про "кабинет, Газпром и судейство".
В итоге вы чемпионы, и ошибки судейство допускало в вашу пользу. А мы с админресурсом даже в ЛЧ не попали! Совпадение? Не думаю!
И сейчас ты, хуже сра-ной бабы, ноешь раньше времени! Пора сопли уже намотать на кулак, ты мужик или баба?!
И запомни! Нету тех времен 90-х, нету тех "кабинетов", которые вешали Вам медаль, за медалью.
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:12) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: vlees1
Да в след сезон кабинет заработает на полную:)

Они в этом году поздно очухались. Все надеялись , что Спартак сам развалится . Увы, надежды не оправданны.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:11) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Локомотив»
и не сомневайтесь...сбросим в следующем году..хватит с вас и одного раза....15 лет подождете следующего.....
Регистрация: 16.05.2011
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
уже отмазки пошли )) чемпионишки
Регистрация: 20.07.2009
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:52) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да в след сезон кабинет заработает на полную:)
Регистрация: 13.05.2017
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