Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:42
Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
Алексей Сорокин и Станислав Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций (2)
16:51
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Олег Терехин: "Локомотив" в принципе ничего хорошего не показывает. Кубок выиграли, но это чистая случайность (5)
Сергей Родионов: конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть "Спартак" с вершины
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвёл итоги сезона и рассказал о задачах клуба на будущее.
"Я поздравляю всех поклонников красно-белых. Будет сложно отстоять титул. Всегда сложнее отстоять, чем завоевать, но мы будем стараться. Думаю, конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть нас с этой вершины, но мы будем биться.
Цель у нас — всегда двигаться вперёд. Громогласных заявлений делать не буду, потому что шаг за шагом команда строится. Я считаю, что мы по-прежнему строимся. Важно то, что есть коллектив. На его базе можно планировать дальнейшие хорошие выступления.
Нам предстоят выступления в трёх турнирах. В Лиге чемпионов хотим выступить достойно, и есть у нас время для того, чтобы укрепиться. Детали, конечно, говорить не буду. Трансферная политика требует тишины", — передает слова Родионова "Чемпионат.com".
"Я поздравляю всех поклонников красно-белых. Будет сложно отстоять титул. Всегда сложнее отстоять, чем завоевать, но мы будем стараться. Думаю, конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть нас с этой вершины, но мы будем биться.
Цель у нас — всегда двигаться вперёд. Громогласных заявлений делать не буду, потому что шаг за шагом команда строится. Я считаю, что мы по-прежнему строимся. Важно то, что есть коллектив. На его базе можно планировать дальнейшие хорошие выступления.
Нам предстоят выступления в трёх турнирах. В Лиге чемпионов хотим выступить достойно, и есть у нас время для того, чтобы укрепиться. Детали, конечно, говорить не буду. Трансферная политика требует тишины", — передает слова Родионова "Чемпионат.com".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.