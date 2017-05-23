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Вратарь "Спартака-Нальчик" поедет на сбор вместе с ЦСКА

Вратарь Антон Антипов интересен ЦСКА. 27-летний голкипер отправится с "армейцами" на предсезонный сбор в Австрию, информирует "Чемпионат".

Сообщается, что селекционеры "армейцев" обратили внимание на вратаря, который прошедший чемпионат провёл в клубе "Спартак-Нальчик" и сыграл 13 матчей на ноль. Тренер нальчан Хасан Биджиев отмечал ранее, что потенциал Антипова позволяет ему играть на уровне Премьер-Лиги.
Теги: Спартак Нальчик ЦСКА
Сегодня, 10:14
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№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
Цитата: tiki
Цитата: CSKA-180505
Цитата: vladimirsb
Похоже на лажу...

Почему?У Чепы контракт заканчивается и нужен второй номер помоложе,все сходится.

но ведь есть Крынац, Помазун, Овчинников (вроде верно вспомнил фамилии)
да, вопрос опыта и захотят ли они на лавке сидеть, но ведь тоже имеются кадры
тот же Чанов Овчинникова того хвалил, а словам Чанова я склонен верить

Значит не впечатляют главного тренера.

да я думаю всё нормально с этим
а это тупо вброс на тему того, что у Чепы контракт кончается


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Цитата: CSKA-180505
Цитата: vladimirsb
Похоже на лажу...

Почему?У Чепы контракт заканчивается и нужен второй номер помоложе,все сходится.

но ведь есть Крынац, Помазун, Овчинников (вроде верно вспомнил фамилии)
да, вопрос опыта и захотят ли они на лавке сидеть, но ведь тоже имеются кадры
тот же Чанов Овчинникова того хвалил, а словам Чанова я склонен верить

Значит не впечатляют главного тренера.
Регистрация: 24.10.2007
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:53) #
  • +1
  •  (1)

Ну, не знаю, на фигню какую-то похоже...
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
Цитата: vladimirsb
Похоже на лажу...

Почему?У Чепы контракт заканчивается и нужен второй номер помоложе,все сходится.

но ведь есть Крынац, Помазун, Овчинников (вроде верно вспомнил фамилии)
да, вопрос опыта и захотят ли они на лавке сидеть, но ведь тоже имеются кадры
тот же Чанов Овчинникова того хвалил, а словам Чанова я склонен верить


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vladimirsb
Похоже на лажу...

Почему?У Чепы контракт заканчивается и нужен второй номер помоложе,все сходится.
Регистрация: 24.10.2007
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 10:41) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
После последнего матча с Анжи в ЧР у футболистов ЦСКА было отличное настроение и улыбка на лице в связи с попаданием команды а ЛЧ
И только Игорь Акинфеев ушёл в раздевалку с опущенной головой.....


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: ubica ubica (Сегодня, 10:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Смешно...если только конифея продадут....

Я бы, даже будь на голову выше конифея ,в ЦСКА бы не пошел...Куда там сдвинуть глыбу.....


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: vladimirsb
Похоже на лажу...

Да на полную хрень похоже, 27 лет, ну смех на палке


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 10:19) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
27-летний голкипер

идем поперек борозды?
Г + Б вроде как за покупку только молодых Неймаров smile


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже на лажу...
Регистрация: 21.03.2010
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