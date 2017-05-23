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Виталий Мутко: у Фернандеса было большое желание сыграть на Кубке конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно травм игроков ЦСКА Алана Дзагоева и Марио Фернандеса, которые из-за травм не смогут сыграть на Кубке конфедераций за сборную России.

"Мы звали Марио на предыдущие сборы, ему все очень понравилось. Он позитивный футболист, влился в коллектив. И у него, и у нас было большое желание сыграть вместе на Кубке конфедераций-2017. Но, к сожалению, травма. И у Алана – тоже. Исходим сейчас из того, что впереди более серьезный турнир, чемпионат мира.

Конечно, мы сожалеем, что Марио и Дзагоев не сыграют. Но что поделать? Причем вы назвали двоих, а есть проблемы и еще по ряду игроков, не хочется пока озвучивать фамилии. Прибудут, посмотрим на них.

Четыре вратаря в предварительной заявке – это тоже неслучайно, есть нюансы, связанные со здоровьем. К 7 июня должны определиться с окончательным списком", – цитирует Мутко "СЭ".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 11:58
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№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Был один путевый защитник в заявке и тот не попал.

Защитник из него хреновенький , а вот правый полузащитник очень даже ничего
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:38) #
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Ох, Мутко. Жить вам осталось ровно год. В сентябре 2018-го на вас повесят всех собак. Новая Зеландия приедет основным составом, вторые составы Португалии и Германии порвут эту сборную вклочья. Игры не товарищеские, а за титул. Но вас пока не уволят, а вот в 2018 - пипец
Регистрация: 23.09.2008
№4 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Такое ощущение, что это не Мутко, а главный тренер сборной это все говорит. или?.... Черчесов там просто, как выставочная фигура и ничего не решает??
С трудом верится, что можно было бы от главы любой из европейских лиг все вышесказанное услышать. smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 12:32) #
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Цитата: verhdon27
Был один путевый защитник в заявке и тот не попал.

Русский - или проститука ?
Кто этот защитник?
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Ростов»
Был один путевый защитник в заявке и тот не попал.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:13) #
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  •  (3)
online

Выглядит как издевка, после того как Мутко запретили въезд в Бразилию на олимпиаду.
Регистрация: 17.04.2017
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