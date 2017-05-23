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Виталий Мутко: у Фернандеса было большое желание сыграть на Кубке конфедераций
Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно травм игроков ЦСКА Алана Дзагоева и Марио Фернандеса, которые из-за травм не смогут сыграть на Кубке конфедераций за сборную России.
"Мы звали Марио на предыдущие сборы, ему все очень понравилось. Он позитивный футболист, влился в коллектив. И у него, и у нас было большое желание сыграть вместе на Кубке конфедераций-2017. Но, к сожалению, травма. И у Алана – тоже. Исходим сейчас из того, что впереди более серьезный турнир, чемпионат мира.
Конечно, мы сожалеем, что Марио и Дзагоев не сыграют. Но что поделать? Причем вы назвали двоих, а есть проблемы и еще по ряду игроков, не хочется пока озвучивать фамилии. Прибудут, посмотрим на них.
Четыре вратаря в предварительной заявке – это тоже неслучайно, есть нюансы, связанные со здоровьем. К 7 июня должны определиться с окончательным списком", – цитирует Мутко "СЭ".
"Мы звали Марио на предыдущие сборы, ему все очень понравилось. Он позитивный футболист, влился в коллектив. И у него, и у нас было большое желание сыграть вместе на Кубке конфедераций-2017. Но, к сожалению, травма. И у Алана – тоже. Исходим сейчас из того, что впереди более серьезный турнир, чемпионат мира.
Конечно, мы сожалеем, что Марио и Дзагоев не сыграют. Но что поделать? Причем вы назвали двоих, а есть проблемы и еще по ряду игроков, не хочется пока озвучивать фамилии. Прибудут, посмотрим на них.
Четыре вратаря в предварительной заявке – это тоже неслучайно, есть нюансы, связанные со здоровьем. К 7 июня должны определиться с окончательным списком", – цитирует Мутко "СЭ".
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