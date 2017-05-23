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Джанни Инфантино: всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства (3)
"Челси" подтвердил переход Хуана Куадрадо в "Ювентус"
"Челси" на своем официальном сайте объявил, что Хуан Куадрадо переходит в "Ювентус" на постоянной основе после того, как итальянский клуб стал чемпионом Серии А.
Игрок сборной Колумбии перешел в "Челси" в 2015 году и провел за клуб 15 матчей. Он помог "Челси" выиграть АПЛ и Кубок Лиги, сменив Виллиана в победном матче с "Тоттенхэмом" на "Уэмбли".
Игрок сборной Колумбии перешел в "Челси" в 2015 году и провел за клуб 15 матчей. Он помог "Челси" выиграть АПЛ и Кубок Лиги, сменив Виллиана в победном матче с "Тоттенхэмом" на "Уэмбли".
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