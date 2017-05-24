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Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве"
Защитник "Спартака" Маурисио дос Сантос может продолжить карьеру в другом столичном клубе, передает "СЭ".
Услуги 28-летнего бразильца предложены "Локомотиву", которому может потребоваться новый защитник, учитывая, что заканчивается контракт у Тараса Михалика, а Соломон Кверквелия может вернуться в "Рубин".
Напомним, права на Маурисио принадлежат "Лацио".
Услуги 28-летнего бразильца предложены "Локомотиву", которому может потребоваться новый защитник, учитывая, что заканчивается контракт у Тараса Михалика, а Соломон Кверквелия может вернуться в "Рубин".
Напомним, права на Маурисио принадлежат "Лацио".
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