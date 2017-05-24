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Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Защитник "Спартака" Маурисио дос Сантос может продолжить карьеру в другом столичном клубе, передает "СЭ".

Услуги 28-летнего бразильца предложены "Локомотиву", которому может потребоваться новый защитник, учитывая, что заканчивается контракт у Тараса Михалика, а Соломон Кверквелия может вернуться в "Рубин".

Напомним, права на Маурисио принадлежат "Лацио".
Теги: Маурисио Локомотив
Сегодня, 14:28
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9
(3)
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 15:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Он нам не принадлежит)

напрямую нет,но все равно возможно будет иметь значение,все эти пересечения,так же у Лацио есть Баштуш может Каррере пригодится)
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:16) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: styh
Цитата: filin89
Квирквелию подпишут, Михалика тоже, думаю, оставят.

Ты уверен что их подпишут.?? Рубин запросил за Кверквелию 6 миллионов.

Посмотрим. Маурисио этот дешевле? Играет лучше? Да и разве эт так много Антох? Да и на кого мы в последий раз тратились... На диарра с бусуфой ток. А так, то бесплатно берем, то хуенти за 5... Потому и идем в середине таблицы.Имхо.
Регистрация: 21.03.2011
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
почему и нет? парень хороший


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:13) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
за Миранчука можно и махнуть

Он нам не принадлежит)


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 15:08) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
за Миранчука можно и махнуть
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Квирквелию подпишут, Михалика тоже, думаю, оставят.

Ты уверен что их подпишут.?? Рубин запросил за Кверквелию 6 миллионов.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:52) #
  • +3
  •  (3)
online

Локо его не возьмёт...лимит на лигеонеров не кто не отменял, возраст то же имеет дело ,и финансовый вопрос не кто не отменял...а запросы у него будьте любезны.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Квирквелию подпишут, Михалика тоже, думаю, оставят.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (1)

Для крайнего слишком слаб,в центре толком не дали попробовать...
Если перейдет, Удачи!!!
Регистрация: 15.05.2017
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