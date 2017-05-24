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Арбитр матча "Ротор" - "Армавир" избежал наказания за стычку с игроком
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал о ситуации с арбитром Сергеем Смирновым, который работал на матче второго дивизиона между "Ротором" и "Армавиром".
"Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, в данном эпизоде судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия, уклонившись в сторону и повернувшись плечом с целью защиты от напора резко двигавшегося в его сторону футболиста.
На основании этого комиссия пришла к решению не применять по отношению к Смирнову дисциплинарных санкций", - заявил Бутенко.
Напомним, нападающий "Армавира" Андрей Мязин был удален с поля за стычку с судьей, а позже дисквалифицирован на 6 матчей.
"Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, в данном эпизоде судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия, уклонившись в сторону и повернувшись плечом с целью защиты от напора резко двигавшегося в его сторону футболиста.
На основании этого комиссия пришла к решению не применять по отношению к Смирнову дисциплинарных санкций", - заявил Бутенко.
Напомним, нападающий "Армавира" Андрей Мязин был удален с поля за стычку с судьей, а позже дисквалифицирован на 6 матчей.
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