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Арбитр матча "Ротор" - "Армавир" избежал наказания за стычку с игроком

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал о ситуации с арбитром Сергеем Смирновым, который работал на матче второго дивизиона между "Ротором" и "Армавиром".

"Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, в данном эпизоде судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия, уклонившись в сторону и повернувшись плечом с целью защиты от напора резко двигавшегося в его сторону футболиста.

На основании этого комиссия пришла к решению не применять по отношению к Смирнову дисциплинарных санкций", - заявил Бутенко.

Напомним, нападающий "Армавира" Андрей Мязин был удален с поля за стычку с судьей, а позже дисквалифицирован на 6 матчей.
Теги: Бутенко Армавир
Сегодня, 14:58
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№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Целесообразность введения видеоповторов после таких решений опять попадает под вопрос. То есть я , как нейтральный наблюдатель, которого интересует только вопрос принципа , вижу одно , а комиссия решает, что все было не так и видео не указ.
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 15:16) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего не вижу, ничего не слышу...
Регистрация: 26.04.2008
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