Арбитр матча "Ротор" - "Армавир" избежал наказания за стычку с игроком

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал о ситуации с арбитром Сергеем Смирновым, который работал на матче второго дивизиона между "Ротором" и "Армавиром"."Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, в данном эпизоде судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия, уклонившись в сторону и повернувшись плечом с целью защиты от напора резко двигавшегося в его сторону футболиста.На основании этого комиссия пришла к решению не применять по отношению к Смирнову дисциплинарных санкций", - заявил Бутенко.Напомним, нападающий "Армавира" Андрей Мязин был удален с поля за стычку с судьей, а позже дисквалифицирован на 6 матчей.