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На стадионе "Нижний Новгород" началась подготовка основания футбольного поля

На нижегородском стадионе ЧМ-2018 года началась подготовка основания футбольного поля, информирует Welcome2018. Работы по обустройству поля должны быть завершены осенью 2017 года, а весной 2018 года планируется проведение тестовых матчей.

23 мая строительную площадку посетили игроки, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба "Олимпиец", который со следующего сезона будет выступать в ФНЛ.

"Нам подробно рассказали о ходе строительства нового стадиона. Его масштабы поистине грандиозны. После общения со строителями есть уверенность, что все работы будут выполнены качественно и в срок.

Для футболистов же посещение "Стадиона Нижний Новгород" – это прежде всего огромная мотивация, ведь лучшим из них предстоит здесь играть и радовать своей игрой болельщиков. А значит, надо стремиться быть лучшими", - сказал главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев.

Теги: Писарев
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