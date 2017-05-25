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СМИ: один из клубов серии А сделал предложение Франческо Тотти

Один из клубов серии А предложил однолетний контракт капитану "Ромы" Франческо Тотти, информирует Football Italia.

40-летний Тотти может завершить карьеру и занять в римском клубе должность директора, однако сам он об этом пока не объявил.
Теги: Тотти
Сегодня, 12:57
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