Дмитрий Кириченко: нам ничего не говорили об уходе Бердыева, я не в курсе дела

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о возможном уходе в "Рубин" вице-президента клуба Курбана Бердыева.- Нам не говорили, я не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.– Однозначно.– Без комментариев, – сказал Кириченко.