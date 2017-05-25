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Дмитрий Кириченко: нам ничего не говорили об уходе Бердыева, я не в курсе дела

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о возможном уходе в "Рубин" вице-президента клуба Курбана Бердыева.

- Нам не говорили, я не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.

- Возможный уход специалиста – серьезная потеря для "Ростова"?

– Однозначно.

- Если предложат возглавить "Ростов", готовы?

– Без комментариев, – сказал Кириченко.

СЭ
Теги: Кириченко Бердыев
Сегодня, 14:49
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№2 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Кириченко - единственный,при ком Саввиди возобновит спонсорскую помощь клубу.
Регистрация: 4.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:56) #
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online

Кириченко ни кто . как тренер. РОСТОВ держится на тренерском качестве -Бердыев, если Он уйдёт....прощай в Футболе -Левый берег Дона.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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