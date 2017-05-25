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Дмитрий Кириченко: нам ничего не говорили об уходе Бердыева, я не в курсе дела
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о возможном уходе в "Рубин" вице-президента клуба Курбана Бердыева.
- Нам не говорили, я не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.
- Возможный уход специалиста – серьезная потеря для "Ростова"?
– Однозначно.
- Если предложат возглавить "Ростов", готовы?
– Без комментариев, – сказал Кириченко.
СЭ
- Нам не говорили, я не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.
- Возможный уход специалиста – серьезная потеря для "Ростова"?
– Однозначно.
- Если предложат возглавить "Ростов", готовы?
– Без комментариев, – сказал Кириченко.
СЭ
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