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К стадиону "Крестовский" приплыла мина времен ВОВ
Корабельная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена недалеко от петербургского стадиона "Санкт-Петербург", сообщает телеканал "Звезда".
На побережье Васильевского острова мобильная группа разминирования столкнулась с боеприпасом образца 1931 года с полной массой 1065 килограммов, а массой взрывчатого вещества — 230 килограммов. Отмечается, что мина была вынесена течением. Находку вывезли на полигон, где ее уничтожили методом подрыва.
На побережье Васильевского острова мобильная группа разминирования столкнулась с боеприпасом образца 1931 года с полной массой 1065 килограммов, а массой взрывчатого вещества — 230 килограммов. Отмечается, что мина была вынесена течением. Находку вывезли на полигон, где ее уничтожили методом подрыва.
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