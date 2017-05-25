К стадиону "Крестовский" приплыла мина времен ВОВ

Корабельная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена недалеко от петербургского стадиона "Санкт-Петербург", сообщает телеканал "Звезда".На побережье Васильевского острова мобильная группа разминирования столкнулась с боеприпасом образца 1931 года с полной массой 1065 килограммов, а массой взрывчатого вещества — 230 килограммов. Отмечается, что мина была вынесена течением. Находку вывезли на полигон, где ее уничтожили методом подрыва.