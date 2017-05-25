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К стадиону "Крестовский" приплыла мина времен ВОВ

Корабельная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена недалеко от петербургского стадиона "Санкт-Петербург", сообщает телеканал "Звезда".

На побережье Васильевского острова мобильная группа разминирования столкнулась с боеприпасом образца 1931 года с полной массой 1065 килограммов, а массой взрывчатого вещества — 230 килограммов. Отмечается, что мина была вынесена течением. Находку вывезли на полигон, где ее уничтожили методом подрыва.
Теги: Крестовский
Сегодня, 16:01
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№20 Написал: avnik море (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мобильная группа разминирования столкнулась с боеприпасом. Но так как группа и боеприпас двигались с разрешенными скоростями - ничего страшного не произошло. Граждане Санкт-Петербурга! Соблюдайте скоростной режим на улицах города.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№19 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Случайности не случайны...

Кто-то попытался уничтожить улики blush

И вторая серия: строительство нового стадиона.
Регистрация: 14.06.2015
№18 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
ЗАГОВОР. Не иначе мина новозеландская.
Регистрация: 2.08.2010
№17 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это потому что Зенит должен остаться бомжами joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pikaldi
к КК по срокам не успевают , и чтобы избежать всемирного позора , необходима какая либо диверсия , чтоб списать на это. Закон жанра...


в новостях в прямом эфире будут показывать? joy люблю салюты((( laughing )))


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
От кармы никуда не денешься. это как вишенка на торте. жииирый намек на то, что стоит сделать с этой черной дырой.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№14 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
мАсквичи

Сынок,русский язык подразумевает "аканье".Переучивайся,а то в обществе так и будешь деревней


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№13 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
к КК по срокам не успевают , и чтобы избежать всемирного позора , необходима какая либо диверсия , чтоб списать на это. Закон жанра...
Регистрация: 25.01.2016
№12 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:40) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот только не понятно- а причём здесь стадион. Или крышу снесло окончательно у "журналишек".
Регистрация: 13.11.2009
№11 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Это все москвичи ,московские судьи и Глушаков Сто процентов заговор.
Регистрация: 20.05.2017
№10 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Однако!...столько лет прошло а все выносит и выносит их к берегам. Хорошо не наскочил никто.
А стадион и правда...освятить надо. И то, сомневаюсь, что поможет.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
и концы в воду
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
К комментам- ржал в голос..Жжоте парни.!))))

Уже даже мина догадалась, что нужно делать..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
мАсквичи, вы хоть карту посмотрите, где Васька, а где Крестовский
Регистрация: 20.07.2009
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:14) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
прибежали гадалки хрюкающие...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:11) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Может это знак Божий, что с этим строением сделать надобно?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:10) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Неспроста


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:06) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
это судьба joy
этот стадион все гамно притягивает..


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:06) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Место проклятое.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№1 Написал: borlas (Сегодня, 16:06) #
  • +6
  •  (16)
online

Это судьба.
Регистрация: 22.07.2009
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