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Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы

Форвард "Барселоны" Луис Суарес получил мышечную травму на одной из тренировок команды и вынужден пропустить около двух недель, сообщает пресс-служба клуба.

Однако, Суарес точно бы не принял участия в финале Кубка Испании против "Алавеса" из-за дисквалификации.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 17:45
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