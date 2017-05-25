Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы

Форвард "Барселоны" Луис Суарес получил мышечную травму на одной из тренировок команды и вынужден пропустить около двух недель, сообщает пресс-служба клуба.Однако, Суарес точно бы не принял участия в финале Кубка Испании против "Алавеса" из-за дисквалификации.