Марио Манджукич продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о том, что продлил контракт с нападающим Марио Манджукичем.Новое соглашение с 30-летним хорватом будет действовать до 2020 года.