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Марио Манджукич продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о том, что продлил контракт с нападающим Марио Манджукичем.

Новое соглашение с 30-летним хорватом будет действовать до 2020 года.
Теги: Манджукич Ювентус
Сегодня, 18:30
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