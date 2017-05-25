Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:20
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (10)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (10)
11:49
Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
Марио Манджукич продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года
"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о том, что продлил контракт с нападающим Марио Манджукичем.
Новое соглашение с 30-летним хорватом будет действовать до 2020 года.
Новое соглашение с 30-летним хорватом будет действовать до 2020 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.