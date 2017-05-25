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Франческо Тотти в воскресенье проведет свой последний матч за "Рому"
Нападающий "Ромы" Франческо Тотти проведет в воскресенье, 28 мая свой последний матч за римский клуб.
"Матч "Рома" - "Дженоа" 28 мая 2017 года станет последним, когда я надену майку "Ромы". Чувствую только, что моя любовь к футболу не проходит - это моя настоящая страсть. И она настолько сильная, что не могу и подумать отказаться от нее. С понедельника я готов начать с начала, готов к покорению новых вершин", - написал Тотти в фэйсбуке.
"Матч "Рома" - "Дженоа" 28 мая 2017 года станет последним, когда я надену майку "Ромы". Чувствую только, что моя любовь к футболу не проходит - это моя настоящая страсть. И она настолько сильная, что не могу и подумать отказаться от нее. С понедельника я готов начать с начала, готов к покорению новых вершин", - написал Тотти в фэйсбуке.
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