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Франческо Тотти в воскресенье проведет свой последний матч за "Рому"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти проведет в воскресенье, 28 мая свой последний матч за римский клуб.

"Матч "Рома" - "Дженоа" 28 мая 2017 года станет последним, когда я надену майку "Ромы". Чувствую только, что моя любовь к футболу не проходит - это моя настоящая страсть. И она настолько сильная, что не могу и подумать отказаться от нее. С понедельника я готов начать с начала, готов к покорению новых вершин", - написал Тотти в фэйсбуке.
Теги: Тотти Рома
Сегодня, 18:51
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№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи ему не вне футбола.
Регистрация: 6.11.2011
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Император ! Грустно что уходит


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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