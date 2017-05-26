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Игорь Акинфеев не полетит со сборной в Австрию, а задержится в Москве

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня не полетит со сборной России в Австрию для подготовки к Кубку Конфедераций, передает твиттер TeamRussia.

Сообщается, что Акинфеев на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных медицинских процедур - вратаря беспокоит пятка.
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 10:24
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№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bwl
Наблюдается явная тенденция игроков ЦСКА не ехать в сборную

Может это ответ Гинера эрфээсу?
Регистрация: 8.02.2011
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:08) #
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online

Цитата: Nister19
Почему бы не провести этот сбор в Казани, например,

В Казани сборной было бы очень много внимания. А это отвлекало бы плодотворно работать.
Цитата: Nister19
у, воздуху, в конце концов.

Воздух в Австрии в горах на много чище я предполагаю .

Цитата: Nister19
если у нас сейчас погодные условия располагают к футболу?

И еще вариант. В той же Австрии , всего на всего, дешевле чем в России проводить сборы.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мне просто интересно. Я не стебу, не возмущаюсь, просто интересуюсь. Зачем проводить сбор в Австрии, если у нас сейчас погодные условия располагают к футболу? Почему бы не провести этот сбор в Казани, например, где сборной предстоит играть на КК. Привыкнуть к стадиону, газону, воздуху, в конце концов.


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Регистрация: 1.03.2017
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 11:51) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
bwl,
Ерунду не неси. У братьев тупо силёнок не хватает играть и там и там+ травмы замучили, Игнашевич теперь вообще робот с болтом в ноге. У Фернандеса нелепая травма, а он очень хотел сыграть, ну а Конифейчик долечится и приедит
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 11:22) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
mozhet v suhuju sigraem?)))


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: bwl (Сегодня, 11:19) #
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Наблюдается явная тенденция игроков ЦСКА не ехать в сборную под руководством Черчесова.Сначала Игнашевич,потом Братья,затем Марио неожиданно исчез,сечас вот Акинфеев!Остается один Головин,посмотрим...время еще есть,что будет с Головиным.
Регистрация: 21.06.2016
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