Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер сборной Бразилии: Коутиньо - идеальный футболист для "Барселоны"

Главный тренер сборной Бразилии Тинте поделился мнением о полузащитнике национальной команды и "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо - настоящий диспетчер на поле. И вполне логично, что "Барселона" интересуется игроком с такой футбольной магией и созидателем, способным менять ритм игры. Это идеальный футболист для "Барселоны", - приводит его слова "Газета.ru" со ссылкой на Sport.es.
Теги: Коутиньо
Сегодня, 12:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.