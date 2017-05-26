Главный тренер сборной Бразилии: Коутиньо - идеальный футболист для "Барселоны"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:53
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (3)
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (3)
Вчера 22:58
Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна (40)
Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна (40)
Вчера 22:20
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге (2)
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге (2)
Вчера 21:51
Алекс Маннингер завершил карьеру
Алекс Маннингер завершил карьеру
Вчера 21:24
Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня (1)
Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня (1)
Вчера 21:12
Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым (1)
Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым (1)
Вчера 21:02
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (23)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (23)
Вчера 20:21
Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций (2)
Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций (2)
Вчера 20:12
Геннадий Орлов: "Матч ТВ" обанкротили, я выхожу за штат (67)
Геннадий Орлов: "Матч ТВ" обанкротили, я выхожу за штат (67)
Вчера 20:04
Жозе Моуринью хочет работать тренером еще 15 лет
Жозе Моуринью хочет работать тренером еще 15 лет
Вчера 19:21
Федор Смолов: повторить успех прошлого сезона важнее, чем стать лучшим бомбардиром один раз (1)
Федор Смолов: повторить успех прошлого сезона важнее, чем стать лучшим бомбардиром один раз (1)
Вчера 18:20
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Вчера 17:45
Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы
Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы
Вчера 17:38
Шаг к мечте: "Енисей" минимально переиграл "Арсенал" (4)
Шаг к мечте: "Енисей" минимально переиграл "Арсенал" (4)
Вчера 17:33
Виталий Мутко прибыл на тренировку сборной России (1)
Виталий Мутко прибыл на тренировку сборной России (1)
Главный тренер сборной Бразилии: Коутиньо - идеальный футболист для "Барселоны"
Главный тренер сборной Бразилии Тинте поделился мнением о полузащитнике национальной команды и "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
"Коутиньо - настоящий диспетчер на поле. И вполне логично, что "Барселона" интересуется игроком с такой футбольной магией и созидателем, способным менять ритм игры. Это идеальный футболист для "Барселоны", - приводит его слова "Газета.ru" со ссылкой на Sport.es.
"Коутиньо - настоящий диспетчер на поле. И вполне логично, что "Барселона" интересуется игроком с такой футбольной магией и созидателем, способным менять ритм игры. Это идеальный футболист для "Барселоны", - приводит его слова "Газета.ru" со ссылкой на Sport.es.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.