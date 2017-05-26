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Сборная России добралась до места сбора в Австрии

Сборная России прибыла в Австрию на подготовительный сбор в преддверии Кубка конфедераций.

"Команда в составе 25 человек прилетела из Москвы в Инсбрук, откуда автобусом доберется до Нойштифта, где и будет проводить сбор", - сообщили в пресс-службе.

Сбор завершится 5 июня товарищеским матчем в Будапеште с национальной командой Венгрии.

Р-Спорт
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:06
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(1)
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
А что в России впадло? На хрена столько железных коробок понастроили?!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему не подготовится дома??


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 14:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
вот и саламыч на откате,на куй ехать в австрию,если кубок в россии smirk
Регистрация: 19.10.2010
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