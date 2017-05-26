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Ринат Билялетдинов: у Динияра есть варианты в России и за рубежом

Ринат Билялетдинов, отец хавбека "Рубина" Динияра, рассказал о вариантах продолжения карьеры его сына.

"Динияр ведет переговоры с другими клубами, но не знаю, чем в итоге все закончится. У него есть варианты в России и за рубежом. Теперь ему нужно сделать выбор.

Можно разное говорить о нынешнем состоянии Динияра, но то, что написано пером, не вырубишь топором. Люди, что-то выигравшие в своей стране, засветившиеся в Европе, всегда будут привлекать внимание.

Некоторые считают, Динияр наелся, пресытился, снизил требования к себе. С этим точно не соглашусь. Аршавин пылит в 35 и не собирается завершать. Павлюченко тоже может продолжить карьеру. Кому-то в 25 лет пора заканчивать, а кого-то и в 35 жалко. Динияру только 32 года, желание играть у него есть. У всех есть взлеты и падения", – цитирует Билялетдинова-старшего "Спорт день за днем".
Теги: Билялетдинов Д. Билялетдинов Р.
Сегодня, 14:32
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№4 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Талант. Был.
Регистрация: 21.05.2016
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:48) #
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он в Рубине до сих пор числится?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:34) #
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online

Казахстан, Узбекистан, Кипр - тоже зарубеж. smile
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:40) #
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online

Ринат Саярович не путайте божий дар с яичницей .. т.е. Павлюченко и Аршавин ....Динияр как года два ..минимум закончил с БОЛЬШИМ ФУТБОЛОМ, вариант Торпедо и за рубежом ...Московской кольцевой дороги.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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