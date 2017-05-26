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Равиль Сабитов: "Оренбург" все равно остается фаворитом в противостоянии со "СКА-Хабаровск"

Известный российский футболист и тренер Равиль Сабитов поделился мнением о первом стыковом матче между "СКА-Хабаровском" и "Оренбургом" (0:0).

"Впечатление обычное. Ведь стыковые игры носят принципиальный характер. И в этой игре мы увидели, что команда, которая заняла четвертое место в ФНЛ, мало чем уступает 13-й команде из РФПЛ.

Мне кажется, что "Оренбург" все равно остается фаворитом в этом противостоянии. Ведь в Хабаровске очень тяжело играть. Ведь смена часовых поясов может оказывать сильное воздействие на футболистов. На тех, кто до этого выступал в РФПЛ и избалован отсутствием дальних перелетов.

Да, "Оренбург" еще год назад сам играл в ФНЛ, но все равно, чтобы хорошо играть во Владивостоке или Хабаровске, нужно иметь какой-то недавний опыт таких игр. И тогда ты приезжаешь и быстрее адаптируешься", - цитирует эксперта "Газета.ru".
Теги: Сабитов Оренбург СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:58
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:20) #
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Оренбург по всему сезону показывал очень симпатичную игру . Да и тренер Роберт Евдокимов как тренер и хороший футболист доказал что и Он и Команда растёт ...не умоляя СКА , Оренбург достоин ПФЛ...ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ о ТУЛЕ, дело не в гроде и футболистах ...я о новом руководстве и самое главное о новом тренер.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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