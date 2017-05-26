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Вагиз Хидиятуллин: лучшим защитником считаю Марио Фернандеса

Бывший защитник "Спартака" Вагиз Хидиятуллин назвал лучшего защитника в прошедшем сезоне премьер-лиги.

"Лучшим защитником прошедшего сезона является Марио Фернандес. Коэффициент полезного действия Фернандеса выше, чем у других, поэтому для меня он безоговорочно лучший защитник прошедшего сезона.

Помимо него выделю Георгия Джикию. Он молодой и перспективный защитник. Также отмечу профессионализм Игнашевича и Березуцкого", - цитирует Хидиятуллина "Чемпионат".
Теги: Хидиятуллин Фернандес
Сегодня, 15:00
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(1)
№7 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
К сожалению действительно - Фернандес лучший!
К сожалению потому, что у нас своих уже давно не появляется.
Ловчев, Хидиятуллин, Бубнов, Мирзоян и т.д. Где новые? Кого футбольные школы выпускают?
Регистрация: 8.09.2012
№6 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 15:53) #
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А насчет Джикии: его еще Черчесов до Карерры приметил,но здесь есть одно НО: Джикия,не заигран за сб.России и в любой момент он может согласиться играть за Грузию,тем более гражданство ему там за день могут оформить.А вот кубок Конфедерации не знаю официальный турнир будет,или как товарищеский
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 15:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Чесайнаг
Фернандес ,действительно хороший игрок

Месси тоже- был бы неплохим, если бы предал свою Родину и перехал в ПапуаНьюВасюки
А так - херня, а не игрок
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 15:49) #
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Фернандес ,действительно хороший игрок.По амплуа он защитник,но он действует,как полузащитник.Поэтому я бы не стал его оценивать,как защитника.На позиции правого защитника в ЦСКА больше действуют другие,а он сам практически не задействован в оборонительных функциях. А если брать,как полузащитника,то есть игроки по сильнее.Своими набегами на ворота соперников,навесами он полностью практически лишает соперника возможности атаковать.Он что то вроде лол полузащитник.Вот на этой позиции ему точно нет равных.Ганчаренко какую то схему новую придумал,но раз она работает,значит прав
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а Джикию я так и не понял.вроде может и идеально сыграть, но может накосячить, что тоже челюсть отвисает.Может опыт необходим

безусловно не хватает в матчах такого уровня,а откуда ему взяться?но как его заметил Каррера,вот что хотелось бы отметить
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:06) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Также отмечу профессионализм Игнашевича и Березуцкого

это как последние почести?
а Джикию я так и не понял.вроде может и идеально сыграть, но может накосячить, что тоже челюсть отвисает.Может опыт необходим
а на счет Марио, по сути то соглашусь, но его уже сложно назвать именно защитником


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:06) #
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online

Вывод Вагиза правильный ....но Фернандес ...мнение моё ...кто хочет оспорит, ну уж очень похож и внешне в молодости на Вагиза и манерой игры на мною уважаемого Вагиза...это к размышлению...конечно шутка.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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