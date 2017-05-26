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"Мама рассказывала, что я всегда обыгрывала братьев". У самой красивой футболистки России сегодня день рождения
Считаете, что в российском футболе не место красоте? Значит, вы просто забыли о Ксении Коваленко. Rusfootball.info радует читателей подборкой, посвящённой самой красивой футболистке России по случаю её дня рождения.
Родилась Ксения 26 мая 1995 года в Казахстане, но через полтора года после этого знаменательного события переехала с родителями в Новокузнецк.
«Я никогда в жизни не играла в куклы, потому что у меня три брата: родной и два двоюродных. Мы все детство вместе провели. Все мои куклы были разорваны, глаза им прокалывали, головы отрывали. Поэтому я всегда ходила с братьями гулять, куклы мне были неинтересны. Мы играли в машинки, дрались, спорили на отжимания. Мама рассказывала, что я всегда их обыгрывала. Естественно, парни играли в футбол, в триста, еще во что-то такое»
«Изначально они меня ставили в ворота потом увидели, что я что-то умею. Меня начали выбирать в команду первой. В итоге пришла женщина в школу – открывалась секция по женскому мини-футболу. Мне было 8 лет. Помимо этого я занималась волейболом, баскетболом, за школу всегда играла, бегала. В гандбол хотела играть, попробовала. У меня тренер в школе была гандболисткой, но я поняла, что это не мое, а футбол – мое»
«Меня позвали играть в Кемерово за «Кузбасс». Тогда я в первый раз начала играть в большой футбол профессионально. Тренироваться за них начала, переехала. Там я играла лет до 16. В 15 в первый раз поехала в сборную – до 15 лет. И далее по возрастам»
«Были моменты, когда я с тренером ругалась. Какие-то разногласия. Но мои амбиции меня побеждали, родители заставляли: «Возвращайся. Иди на тренировку». Я говорила: «Нет, не пойду». Капризная девочка была. Я могла орать, обидеться, уйти. Я такая, немного дерзкая и импульсивная»
«В 16 лет я получала 5 тысяч. Но я считаю, что для меня это было нормально. Я и сейчас за деньгами не гонюсь. Самые большие зарплаты в женском футболе – 200-250 тысяч, с мужиками не сравнивать. Мне хватает на все, что я хочу. У меня нет каких-то заоблачных «хочу». Когда я была маленькая, любила находиться у бабушки. Даже когда ругалась с тренером, бабушка могла ей позвонить и сказать, чтобы она меня не обижала. Я как-то сказала ей, что вырасту и ты у меня не будешь работать, будешь жить в своем доме на берегу какого-нибудь красивого озера (это была ее мечта). Прошло время, я выросла, а ее не стало. Я не успела этого сделать. Хочу купить дом на берегу озера для своих родителей. Хочется им помогать. Знаешь, я не люблю брать у родителей денег. Даже когда у меня было 5 тысяч, я старалась их как-то протянуть на месяц, но я не просила у родителей. Я не люблю зависеть. Даже наоборот, хочется им помогать.»
Когда меня взяли в академию «Кузбасса», сначала там было очень много девочек, около 30. Но ближе к лету отпадало множество – нужно гулять, загорать, оставалось человек 15. После лета кто-то возвращался, новые приходили. Один раз наш тренер ушла в декрет, я не знала, что делать. Секцию распустили. Даже ездила за парней тренироваться. И на турнир с ними ездила. Команда тоже из Новокузнецка. 96 года рождения – оттуда я и знаю Сашу Головина. Мы вместе тренировались года полтора. А потом тренер вернулась из декрета, и я вернулась»
«Я играла по Первой лиге, и меня вызвали в национальную сборную. До этого играла в молодежке, в первую команду попала, как только исполнилось 18 лет – даже месяца не прошло. Я приезжаю и понимаю, что не знаю, как кого зовут, в лицо никого не знаю. Как мне было тяжело первый день! У меня руки тряслись, ноги тряслись. Как кого зовут, запомнить было нереально, прям волнительный день»
«Женщины порой жестче, чем мужчины. Со мной такого не случалось, но я предполагаю, что могут и обидеть как-то. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы мужчина тренировал. О приставаниях я не слышала. Пример, когда Фомина (тренер сборной - прим.) была жёсткой? Когда ты заходишь в раздевалку после очень плохого первого тайма, просто сидишь и смотришь, как на тебя кричат. Зато потом выходишь и доказываешь. У меня в «Кузбассе» тренером была жесткая Наталья Корнюшина, она очень импульсивная. Могла что-нибудь кинуть, пнуть или что-то такое, но это тоже хороший заряд. Тренер недоволен – что-то надо исправлять. Не так, когда заходят и говорят «Все хорошо, девчонки, давайте, продолжаем в том же духе», даже когда игра не идет. Надо завестись. Ну для меня это не те слова, которые нужны»
«Когда я забила 8 голов в одном матче? Мне было где-то 17 лет. Я играла в «Кузбассе» в первом дивизионе, была капитаном команды. Я играла в нападении и, видимо, что-то такое съела, что меня было не остановить. Где играть комфортнее? Не скажу. Потому что мне везде хорошо. Главное – играть. Бывает, выдаешь шикарный матч, играя крайнего защитника, опорника, инсайда. Я привыкла, мне кажется, везде играть»
«Есть ли в российском футболе лесбиянки? Я не знаю, потому что я не слежу за другими. Меня не интересует чужая личная жизнь. Я не люблю рассказывать про свою личную жизнь, о ней очень мало кто знает. Даже если я встречаюсь с парнем, не буду выкладывать фотографии, говорить кому-то, что у меня есть. В Москве мы живем с партнёршей по команде вдвоем в трехкомнатной. Но блин, я не знаю, стоит ли это говорить, потому что начнется «Лесбиянки, лесбиянки». Мы живем в разных комнатах, у каждого своя. Так все молодые девчонки в команде живут»
«Мне большинство пишут, что зазвездилась. К тебе ни подойти, ни подъехать. Они, мне кажется, путают стеснение со звездностью. Люди не знают, какие у меня дела, есть ли у меня свободное время. Я ношу кольцо, потому что бывают случаи, когда молодой человек в метро ко мне подходит и говорит «Пожалуйста, давай познакомимся!», за руку меня дергает. Я ему палец показываю, говорю: «Пожалуйста, можно от меня отойти? У меня есть мужчина, я замужем». И меня это спасало. Узнают ли на улицах? Есть такое. Нечасто, не на каждом углу, но бывает. Вот вчера ездила смотреть университетский чемпионат, финал. Сидят девчонки, никого не знают, вдруг «Ой, смотри, смотри, смотри!» – и все поворачиваются и смотрят на меня. В последний раз узнали, когда в Парке Горького когда гуляла. Я шла, а они повернулись: «Вон, вон, смотри» – и слышно мою фамилию»
– Вы уже в сборной играете. Что вам еще надо?
– Ну нихрена. Что дальше? Это потолок?
– А что, нет?
– Нет. Я хочу уехать в Европу и доказывать там. В «Лионе», в «Вольсфсбурге», в «ПСЖ».
Сейчас Коваленко выступает за ЦСКА, а в составе сборной теперь уже 22-летняя защитница в июле должна съездить на Евро-2017. В соперниках у наших девчонок итальянки, немки и шведки
При подготовке материала было использовано интервью Ксении сайту Eurosport.ru
Фото: Getty Images, Инстаграм, ВК Ксении Коваленко
Родилась Ксения 26 мая 1995 года в Казахстане, но через полтора года после этого знаменательного события переехала с родителями в Новокузнецк.
«Я никогда в жизни не играла в куклы, потому что у меня три брата: родной и два двоюродных. Мы все детство вместе провели. Все мои куклы были разорваны, глаза им прокалывали, головы отрывали. Поэтому я всегда ходила с братьями гулять, куклы мне были неинтересны. Мы играли в машинки, дрались, спорили на отжимания. Мама рассказывала, что я всегда их обыгрывала. Естественно, парни играли в футбол, в триста, еще во что-то такое»
«Изначально они меня ставили в ворота потом увидели, что я что-то умею. Меня начали выбирать в команду первой. В итоге пришла женщина в школу – открывалась секция по женскому мини-футболу. Мне было 8 лет. Помимо этого я занималась волейболом, баскетболом, за школу всегда играла, бегала. В гандбол хотела играть, попробовала. У меня тренер в школе была гандболисткой, но я поняла, что это не мое, а футбол – мое»
«Меня позвали играть в Кемерово за «Кузбасс». Тогда я в первый раз начала играть в большой футбол профессионально. Тренироваться за них начала, переехала. Там я играла лет до 16. В 15 в первый раз поехала в сборную – до 15 лет. И далее по возрастам»
«Были моменты, когда я с тренером ругалась. Какие-то разногласия. Но мои амбиции меня побеждали, родители заставляли: «Возвращайся. Иди на тренировку». Я говорила: «Нет, не пойду». Капризная девочка была. Я могла орать, обидеться, уйти. Я такая, немного дерзкая и импульсивная»
«В 16 лет я получала 5 тысяч. Но я считаю, что для меня это было нормально. Я и сейчас за деньгами не гонюсь. Самые большие зарплаты в женском футболе – 200-250 тысяч, с мужиками не сравнивать. Мне хватает на все, что я хочу. У меня нет каких-то заоблачных «хочу». Когда я была маленькая, любила находиться у бабушки. Даже когда ругалась с тренером, бабушка могла ей позвонить и сказать, чтобы она меня не обижала. Я как-то сказала ей, что вырасту и ты у меня не будешь работать, будешь жить в своем доме на берегу какого-нибудь красивого озера (это была ее мечта). Прошло время, я выросла, а ее не стало. Я не успела этого сделать. Хочу купить дом на берегу озера для своих родителей. Хочется им помогать. Знаешь, я не люблю брать у родителей денег. Даже когда у меня было 5 тысяч, я старалась их как-то протянуть на месяц, но я не просила у родителей. Я не люблю зависеть. Даже наоборот, хочется им помогать.»
Когда меня взяли в академию «Кузбасса», сначала там было очень много девочек, около 30. Но ближе к лету отпадало множество – нужно гулять, загорать, оставалось человек 15. После лета кто-то возвращался, новые приходили. Один раз наш тренер ушла в декрет, я не знала, что делать. Секцию распустили. Даже ездила за парней тренироваться. И на турнир с ними ездила. Команда тоже из Новокузнецка. 96 года рождения – оттуда я и знаю Сашу Головина. Мы вместе тренировались года полтора. А потом тренер вернулась из декрета, и я вернулась»
«Я играла по Первой лиге, и меня вызвали в национальную сборную. До этого играла в молодежке, в первую команду попала, как только исполнилось 18 лет – даже месяца не прошло. Я приезжаю и понимаю, что не знаю, как кого зовут, в лицо никого не знаю. Как мне было тяжело первый день! У меня руки тряслись, ноги тряслись. Как кого зовут, запомнить было нереально, прям волнительный день»
«Женщины порой жестче, чем мужчины. Со мной такого не случалось, но я предполагаю, что могут и обидеть как-то. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы мужчина тренировал. О приставаниях я не слышала. Пример, когда Фомина (тренер сборной - прим.) была жёсткой? Когда ты заходишь в раздевалку после очень плохого первого тайма, просто сидишь и смотришь, как на тебя кричат. Зато потом выходишь и доказываешь. У меня в «Кузбассе» тренером была жесткая Наталья Корнюшина, она очень импульсивная. Могла что-нибудь кинуть, пнуть или что-то такое, но это тоже хороший заряд. Тренер недоволен – что-то надо исправлять. Не так, когда заходят и говорят «Все хорошо, девчонки, давайте, продолжаем в том же духе», даже когда игра не идет. Надо завестись. Ну для меня это не те слова, которые нужны»
«Когда я забила 8 голов в одном матче? Мне было где-то 17 лет. Я играла в «Кузбассе» в первом дивизионе, была капитаном команды. Я играла в нападении и, видимо, что-то такое съела, что меня было не остановить. Где играть комфортнее? Не скажу. Потому что мне везде хорошо. Главное – играть. Бывает, выдаешь шикарный матч, играя крайнего защитника, опорника, инсайда. Я привыкла, мне кажется, везде играть»
«Есть ли в российском футболе лесбиянки? Я не знаю, потому что я не слежу за другими. Меня не интересует чужая личная жизнь. Я не люблю рассказывать про свою личную жизнь, о ней очень мало кто знает. Даже если я встречаюсь с парнем, не буду выкладывать фотографии, говорить кому-то, что у меня есть. В Москве мы живем с партнёршей по команде вдвоем в трехкомнатной. Но блин, я не знаю, стоит ли это говорить, потому что начнется «Лесбиянки, лесбиянки». Мы живем в разных комнатах, у каждого своя. Так все молодые девчонки в команде живут»
«Мне большинство пишут, что зазвездилась. К тебе ни подойти, ни подъехать. Они, мне кажется, путают стеснение со звездностью. Люди не знают, какие у меня дела, есть ли у меня свободное время. Я ношу кольцо, потому что бывают случаи, когда молодой человек в метро ко мне подходит и говорит «Пожалуйста, давай познакомимся!», за руку меня дергает. Я ему палец показываю, говорю: «Пожалуйста, можно от меня отойти? У меня есть мужчина, я замужем». И меня это спасало. Узнают ли на улицах? Есть такое. Нечасто, не на каждом углу, но бывает. Вот вчера ездила смотреть университетский чемпионат, финал. Сидят девчонки, никого не знают, вдруг «Ой, смотри, смотри, смотри!» – и все поворачиваются и смотрят на меня. В последний раз узнали, когда в Парке Горького когда гуляла. Я шла, а они повернулись: «Вон, вон, смотри» – и слышно мою фамилию»
– Вы уже в сборной играете. Что вам еще надо?
– Ну нихрена. Что дальше? Это потолок?
– А что, нет?
– Нет. Я хочу уехать в Европу и доказывать там. В «Лионе», в «Вольсфсбурге», в «ПСЖ».
Сейчас Коваленко выступает за ЦСКА, а в составе сборной теперь уже 22-летняя защитница в июле должна съездить на Евро-2017. В соперниках у наших девчонок итальянки, немки и шведки
При подготовке материала было использовано интервью Ксении сайту Eurosport.ru
Фото: Getty Images, Инстаграм, ВК Ксении Коваленко
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