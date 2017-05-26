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Филиппо Индзаги может возглавить "Сассуоло"
Бывший главный тренер "Милана" Филиппо Индзаги претендует на пост главного тренера "Сассуоло", сообщает Football Italia.
Отмечается, что нынешний наставник команды Эусебио Ди Франческо перейдёт в "Рому".
Отмечается, что нынешний наставник команды Эусебио Ди Франческо перейдёт в "Рому".
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