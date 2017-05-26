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Пабло Сабалета продолжит карьеру в "Вест Хэме"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета продолжит карьеру в "Вест Хэме", сообщает официальный сайт лондонцев.

Выступать аргентинец за клуб будет под 5 номером. Соглашение сторон рассчитано на два года.
Теги: Сабалета Вест Хэм
Сегодня, 17:26
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